(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) مطالبة أممية بوقف الحرب في غزة من قبل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومعارضة إسرائيل والدول المساندة لها أولها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب.
ومع أن قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة غير ملزمة إلا أن لها ثقلا سياسيا وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.
وكنا نتمنى لو أنه تم الاستجابة لنداء الضمير والإنسانية والمواثيق الدولية بإنهاء حالة الحرب ووقف القتال لكن على الأقل هناك خطوة توضح أن العالم يرفض هذه الحرب وجرائمها ويرفض ما تقوم به إسرائيل ومن يقفون وراءها، ولعل هذا الموقف الواضح يجعل من يساندون إسرائيل يتراجعون عن موقفهم ولا يعارضون صدور قرار ملزم من مجلس الأمن وألا يقفوا في وجه تنفيذه أيضا.
وربما مع الأيام القادمة ومع مزيد من الضغط والمفاوضات الجادة يتم ذلك حتى يتخلص سكان غزة المدنيون من هذه الحملة الشرسة التي دمرت الأخضر واليابس وأتت على كل شيء.
هذه المواقف من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة التي تعجز عن ردع المعتدين على الدول الأخرى والمتجاوزين لقوانين الأمم المتحدة تؤكد الحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة، واتضح أنه آن الأوان للعالم لأن يقف وقفة جادة تسهم في إصلاح الأمم المتحدة وتجعلها أكثر عدالة وقدرة في إنهاء الحروب وحل المشكلات بدلا من أن تظل واقفة مكتوفة اليدين أو أن تنصر المظلوم على الظالم.
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