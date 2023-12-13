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إدانة

12/13/2023 7:13:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مطالبة‭ ‬أممية‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬193‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومعارضة‭ ‬إسرائيل‭ ‬والدول‭ ‬المساندة‭ ‬لها‭ ‬أولها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ودول‭ ‬الغرب‭.‬

ومع‭ ‬أن‭ ‬قرارات‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬غير‭ ‬ملزمة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬لها‭ ‬ثقلا‭ ‬سياسيا‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬عالمية‭ ‬بشأن‭ ‬الحرب‭.‬

وكنا‭ ‬نتمنى‭ ‬لو‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الاستجابة‭ ‬لنداء‭ ‬الضمير‭ ‬والإنسانية‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬بإنهاء‭ ‬حالة‭ ‬الحرب‭ ‬ووقف‭ ‬القتال‭ ‬لكن‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬هناك‭ ‬خطوة‭ ‬توضح‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬يرفض‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬وجرائمها‭ ‬ويرفض‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬إسرائيل‭ ‬ومن‭ ‬يقفون‭ ‬وراءها،‭ ‬ولعل‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬الواضح‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬يساندون‭ ‬إسرائيل‭ ‬يتراجعون‭ ‬عن‭ ‬موقفهم‭ ‬ولا‭ ‬يعارضون‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬ملزم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬وألا‭ ‬يقفوا‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬تنفيذه‭ ‬أيضا‭.‬

وربما‭ ‬مع‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬ومع‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬والمفاوضات‭ ‬الجادة‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬حتى‭ ‬يتخلص‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬المدنيون‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الشرسة‭ ‬التي‭ ‬دمرت‭ ‬الأخضر‭ ‬واليابس‭ ‬وأتت‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شيء‭.‬

هذه‭ ‬المواقف‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ومن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تعجز‭ ‬عن‭ ‬ردع‭ ‬المعتدين‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬والمتجاوزين‭ ‬لقوانين‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تؤكد‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إصلاح‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬واتضح‭ ‬أنه‭ ‬آن‭ ‬الأوان‭ ‬للعالم‭ ‬لأن‭ ‬يقف‭ ‬وقفة‭ ‬جادة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إصلاح‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وتجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬عدالة‭ ‬وقدرة‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬الحروب‭ ‬وحل‭ ‬المشكلات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬واقفة‭ ‬مكتوفة‭ ‬اليدين‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تنصر‭ ‬المظلوم‭ ‬على‭ ‬الظالم‭.‬

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