هبوب رياح شمالية غربية قوية السرعة وباردة في اليوم الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد حساب أوال ويذر أن أول جبهة شمالية غربية باردة بعد الأسبوع الأول لمربعانية الشتاء ستصادف عطلة اليوم الوطني تاريخ 16 ديسمبر المقبل، مع هبوب رياح قوية السرعة وباردة مع إحساس حقيقي سيكون منخفضا جدا عن الحرارة الفعلية.
بينما توقعت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات هبوب الرياح الشمالية الغربية وتكون من نشطة إلى قوية السرعة، بدرجة من 5 إلى 20 عقدة، مع انخفاض في درجة الحرارة بين 13 إلى 22 درجة وزيادة الإحساس ببرودة الأجواء خاصة ساعات الليل والصباح الباكر وتستمر إلى تاريخ 16 ديسمبر ثم تقل سرعتها تدريجيا.
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