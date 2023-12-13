هبوب رياح شمالية غربية قوية السرعة وباردة في اليوم الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬حساب‭ ‬أوال‭ ‬ويذر‭ ‬أن‭ ‬أول‭ ‬جبهة‭ ‬شمالية‭ ‬غربية‭ ‬باردة‭ ‬بعد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬لمربعانية‭ ‬الشتاء‭ ‬ستصادف‭ ‬عطلة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬تاريخ‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬مع‭ ‬هبوب‭ ‬رياح‭ ‬قوية‭ ‬السرعة‭ ‬وباردة‭ ‬مع‭ ‬إحساس‭ ‬حقيقي‭ ‬سيكون‭ ‬منخفضا‭ ‬جدا‭ ‬عن‭ ‬الحرارة‭ ‬الفعلية‭. ‬

بينما‭ ‬توقعت‭ ‬إدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬هبوب‭ ‬الرياح‭ ‬الشمالية‭ ‬الغربية‭ ‬وتكون‭ ‬من‭ ‬نشطة‭ ‬إلى‭ ‬قوية‭ ‬السرعة،‭ ‬بدرجة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬عقدة،‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬درجة‭ ‬وزيادة‭ ‬الإحساس‭ ‬ببرودة‭ ‬الأجواء‭ ‬خاصة‭ ‬ساعات‭ ‬الليل‭ ‬والصباح‭ ‬الباكر‭ ‬وتستمر‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬ثم‭ ‬تقل‭ ‬سرعتها‭ ‬تدريجيا‭.‬