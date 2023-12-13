جنة الذهب الأخضر.. إسبانيا الأكثر استهلاكًا للماريجوانا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬مانويل‭ ‬مورينو،‭ ‬دكتور‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬الصحية‭ ‬وأستاذ‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الأدوية‭ ‬للصحيفة،‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬62‭% ‬من‭ ‬الماريجوانا‭ ‬المبيعة‭ ‬والمستهلكة‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬اليوم‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬للاستهلاك‭ ‬البشري‭.

‬ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬أصبحت‭ ‬صورة‭ ‬الماريجوانا‭ ‬أكثر‭ ‬ودية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متزايد،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬10‭ ‬شباب‭ ‬إسبان‭ ‬لديهم‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬أكثر‭ ‬إيجابية‭ ‬تجاه‭ ‬هذا‭ ‬المخدر،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالتبغ‭ ‬أو‭ ‬الكحول‭.‬

ونتيجة‭ ‬لهذا‭ ‬المزيج‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬والاتجاهات‭ ‬والنسب‭ ‬المئوية،‭ ‬تحولت‭ ‬أسبانيا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يسميه‭ ‬القاضي‭ ‬جوان‭ ‬بيرارنو،‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬لمحكمة‭ ‬مقاطعة‭ ‬تاراغونا،‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لزراعة‭ ‬الماريجوانا‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬‮«‬جنة‭ ‬الذهب‭ ‬الأخضر‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الماريجوانا‭ ‬اليوم‭ ‬لا‭ ‬يتطلب‭ ‬النزول‭ ‬للشارع،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬للأفراد‭ ‬طلبها‭ ‬عبر‭ ‬حسابات‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬تمامًا‭ ‬كأنك‭ ‬تطلب‭ ‬البيتزا‭ ‬عبر‭ ‬تطبيقات‭ ‬التوصيل‭.‬