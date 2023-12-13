Thursday, 14 December 2023 06:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جنة الذهب الأخضر.. إسبانيا الأكثر استهلاكًا للماريجوانا

12/13/2023 7:13:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفاد‭ ‬تقرير‭ ‬حديث‭ ‬بأن‭ ‬إسبانيا‭ ‬هي‭ ‬الدولة‭ ‬الأكثر‭ ‬إنتاجًا‭ ‬وتصديرًا‭ ‬للماريجوانا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أوروبا،‭ ‬بينما‭ ‬تتربع‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬استهلاكها‭. ‬وتمثل‭ ‬إسبانيا‭ ‬بحسب‭ ‬التقرير‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إل‭ ‬موندو‮»‬‭ ‬الإسبانية‭ ‬66‭% ‬من‭ ‬عدد‭ ‬مضبوطات‭ ‬‮«‬القنب‮»‬‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬القارة،‭ ‬بينما‭ ‬اعترف‭ ‬40‭.‬9‭% ‬من‭ ‬الإسبان‭ ‬أنهم‭ ‬جربوا‭ ‬الماريجوانا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬حياتهم‭. ‬وبحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬فإن‭ ‬الماريجوانا‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تدخينها‭ ‬اليوم‭ ‬أقوى‭ ‬بست‭ ‬مرات‭ ‬وأكثر‭ ‬إدمانًا‭ ‬وسمية‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭. ‬

وقال‭ ‬مانويل‭ ‬مورينو،‭ ‬دكتور‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬الصحية‭ ‬وأستاذ‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الأدوية‭ ‬للصحيفة،‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬62‭% ‬من‭ ‬الماريجوانا‭ ‬المبيعة‭ ‬والمستهلكة‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬اليوم‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬للاستهلاك‭ ‬البشري‭.
‬ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬أصبحت‭ ‬صورة‭ ‬الماريجوانا‭ ‬أكثر‭ ‬ودية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متزايد،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬10‭ ‬شباب‭ ‬إسبان‭ ‬لديهم‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬أكثر‭ ‬إيجابية‭ ‬تجاه‭ ‬هذا‭ ‬المخدر،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالتبغ‭ ‬أو‭ ‬الكحول‭.‬

ونتيجة‭ ‬لهذا‭ ‬المزيج‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬والاتجاهات‭ ‬والنسب‭ ‬المئوية،‭ ‬تحولت‭ ‬أسبانيا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يسميه‭ ‬القاضي‭ ‬جوان‭ ‬بيرارنو،‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬لمحكمة‭ ‬مقاطعة‭ ‬تاراغونا،‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لزراعة‭ ‬الماريجوانا‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬‮«‬جنة‭ ‬الذهب‭ ‬الأخضر‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الماريجوانا‭ ‬اليوم‭ ‬لا‭ ‬يتطلب‭ ‬النزول‭ ‬للشارع،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬للأفراد‭ ‬طلبها‭ ‬عبر‭ ‬حسابات‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬تمامًا‭ ‬كأنك‭ ‬تطلب‭ ‬البيتزا‭ ‬عبر‭ ‬تطبيقات‭ ‬التوصيل‭.‬

MENAFN13122023000055011008ID1107592222

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث