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بحلول 2030.. الانهيار الاجتماعي يُهدد نحو مليوني طفل في بريطانيا

12/13/2023 7:13:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬تحقيق‭ ‬مكثف‭ ‬أجراه‭ ‬مركز‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬البريطاني‭ ‬عن‭ ‬حقائق‭ ‬مُثيرة‭ ‬للقلق‭ ‬بشأن‭ ‬مشهد‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يُلاحق‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬العقلية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬طفل‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭. ‬وأشار‭ ‬التحقيق،‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬فيرزر‭ ‬إيديوكيشن‭ ‬نيوز‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬الانقسام‭ ‬المجتمعي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬العصر‭ ‬الفيكتوري‭ ‬ووصولًا‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬المعاصرة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬على‭ ‬الفجوة‭ ‬المتنامية‭ ‬بين‭ ‬الطبقة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والطبقة‭ ‬الدنيا،‭ ‬التي‭ ‬تتصارع‭ ‬مع‭ ‬الاكتئاب‭ ‬والفقر‭. ‬وأوضحت‭ ‬النتائج‭ ‬الرئيسية‭ ‬للتحقيق،‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬6000‭ ‬فرد،‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬حرمانًا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬بالكاد‭ ‬أفضل‭ ‬حالًا‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬15‭ ‬عامًا،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬الانهيار‭ ‬المالي‭. ‬ولفت‭ ‬التحقيق‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬تصوير‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الحكومي‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬والاستقلالية‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مجد‭ ‬بالنسبة‭ ‬للكثيرين،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬الفجوة‭ ‬المجتمعية‭. ‬وأكد‭ ‬التحقيق‭ ‬على‭ ‬التناقض‭ ‬الواضح‭ ‬بين‭ ‬نوعية‭ ‬الحياة‭ ‬الملموسة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الغنية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمناطق‭ ‬الأكثر‭ ‬حرمانًا،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬القلق‭ ‬السائد‭ ‬بشأن‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬بين‭ ‬المهمشين،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬اضطراب‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية،‭ ‬وهي‭ ‬نسبة‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬عامة‭ ‬السكان‭. ‬وبين‭ ‬التحقيق‭ ‬أن‭ ‬قضايا‭ ‬مثل‭ ‬الجريمة،‭ ‬والسكن‭ ‬غير‭ ‬اللائق،‭ ‬وتعاطي‭ ‬المخدرات،‭ ‬تظهر‭ ‬كعوائق‭ ‬كبيرة‭ ‬عند‭ ‬هذه‭ ‬الفئات،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تآكل‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬العدالة‭ ‬وتفاقم‭ ‬الانقسام‭ ‬الاجتماعي‭.‬

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