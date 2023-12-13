Thursday, 14 December 2023 06:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عروض خاصة بالعيد الوطني حلويات سعد الدين.. قوائم انتقائية لأصناف الحلويات العالمية

12/13/2023 7:13:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تعتبر‭ ‬حلويات‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬السعودية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إعداد‭ ‬الحلويات‭ ‬الشرقية‭ ‬والغربية‭ ‬والشكولاتة‭ ‬والتي‭ ‬تميزت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بجودة‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬لزبائنها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فروعها‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وخلال‭ ‬المناسبات‭ ‬تتميز‭ ‬بتقديمها‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬ومبتكر،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أصناف‭ ‬الحلويات‭ ‬الشرقية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مضاعفتها‭ ‬لحجم‭ ‬إنتاجها‭. ‬

وأكد‭ ‬طارق‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لحلويات‭ ‬سعد‭ ‬الدين،‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تقدم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬الخاصة‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديمها‭ ‬قوائم‭ ‬انتقائية‭ ‬من‭ ‬أصناف‭ ‬الحلويات‭ ‬العالمية‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭. ‬

خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬مناسبات‭ ‬الأفراح‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬طرحت‭ ‬حلويات‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬عروضا‭ ‬خاصة‭ ‬ومميزة‭ ‬لهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬وأصنافا‭ ‬متنوعة‭ ‬مثل‭ ‬الكعك،‭ ‬الماكرون،‭ ‬الكب‭ ‬كيك‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأصناف‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تقديمها‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تتضمن‭ ‬عبارات‭ ‬متناسبة‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬صوان‭ ‬فاخرة‭ ‬من‭ ‬الشكولاتة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تزيينها‭ ‬بنقوش‭ ‬العلم‭ ‬البحريني‭ ‬والعبارات‭ ‬الوطنية‭ ‬بنكهات‭ ‬مختلفة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الأذواق‭.‬

تضم‭ ‬حلويات‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬أقسام‭ ‬مختلفة‭ ‬متخصصة‭ ‬بتقديم‭ ‬الحلويات‭ ‬مثل‭: ‬قسم‭ ‬الحلويات‭ ‬الشرقية،‭ ‬قسم‭ ‬الحلويات‭ ‬الغربية،‭ ‬قسم‭ ‬الشكولاتة‭ ‬البلجيكية،‭ ‬قسم‭ ‬المكسرات،‭ ‬قسم‭ ‬القهوة‭ ‬والآيس‭ ‬كريم‭. ‬

وتتميز‭ ‬حلويات‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬بالشوكولاتة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بطعمها‭ ‬اللذيذ‭ ‬وحسن‭ ‬جودتها،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬أجود‭ ‬أنواع‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬البلجيكية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إمكانية‭ ‬تشكيلها‭ ‬وتصميمها‭ ‬بحسب‭ ‬رغبة‭ ‬الزبائن‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬مناسباتهم،‭ ‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬اختيار‭ ‬نوع‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬ونكهاتها‭ ‬وتصميمها‭ ‬ووضع‭ ‬العبارات‭ ‬عليها‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬المناسبة‭ ‬سواء‭ ‬حفلات‭ ‬الزفاف،‭ ‬أعياد‭ ‬الميلاد،‭ ‬المواليد،‭ ‬حفلات‭ ‬التخرج‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المناسبات‭ ‬الأخرى‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حلويات‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬تتيح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أقسام‭ ‬الحلويات‭ ‬المتخصصة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قسم‭ ‬حلى‭ ‬القهوة‭ ‬والموالح‭ ‬والقهوة‭ ‬العربية‭ ‬والتركية‭ ‬والفرنسية‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬تحضيرها‭ ‬في‭ ‬محامص‭ ‬حلويات‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭. ‬

MENAFN13122023000055011008ID1107592220

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث