عروض خاصة بالعيد الوطني حلويات سعد الدين.. قوائم انتقائية لأصناف الحلويات العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تعتبر حلويات سعد الدين من أبرز الشركات السعودية الرائدة في مجال إعداد الحلويات الشرقية والغربية والشكولاتة والتي تميزت على مدار أكثر من 25 عاماً في البحرين بجودة ما تقدمه لزبائنها من خلال فروعها المنتشرة في أرجاء مملكة البحرين، وخلال المناسبات تتميز بتقديمها كل ما هو جديد ومبتكر، حيث توفر العديد من أصناف الحلويات الشرقية إلى جانب مضاعفتها لحجم إنتاجها.
وأكد طارق عبدالكريم، المدير الإقليمي لحلويات سعد الدين، أن الشركة تقدم المزيد من العروض الخاصة بمناسبة العيد الوطني المجيد إلى جانب تقديمها قوائم انتقائية من أصناف الحلويات العالمية تحت سقف واحد.
خلال هذه الفترة التي تتزامن مع مناسبات الأفراح الوطنية البحرينية طرحت حلويات سعد الدين عروضا خاصة ومميزة لهذه المناسبة وأصنافا متنوعة مثل الكعك، الماكرون، الكب كيك وغيرها من الأصناف الأخرى التي يمكن تقديمها خلال هذه المناسبة تتضمن عبارات متناسبة مع هذه المناسبة، كما تم تصميم صوان فاخرة من الشكولاتة التي تم تزيينها بنقوش العلم البحريني والعبارات الوطنية بنكهات مختلفة تتناسب مع كافة الأذواق.
تضم حلويات سعد الدين أكثر من 6 أقسام مختلفة متخصصة بتقديم الحلويات مثل: قسم الحلويات الشرقية، قسم الحلويات الغربية، قسم الشكولاتة البلجيكية، قسم المكسرات، قسم القهوة والآيس كريم.
وتتميز حلويات سعد الدين بالشوكولاتة التي تقدمها والتي تتميز بطعمها اللذيذ وحسن جودتها، حيث يتم استخدام أجود أنواع الشوكولاتة البلجيكية إلى جانب إمكانية تشكيلها وتصميمها بحسب رغبة الزبائن بما يتناسب مع مناسباتهم، حيث يمكنهم اختيار نوع الشوكولاتة ونكهاتها وتصميمها ووضع العبارات عليها تتماشى مع المناسبة سواء حفلات الزفاف، أعياد الميلاد، المواليد، حفلات التخرج وغيرها من المناسبات الأخرى.
الجدير بالذكر أن حلويات سعد الدين تتيح العديد من أقسام الحلويات المتخصصة إلى جانب قسم حلى القهوة والموالح والقهوة العربية والتركية والفرنسية والتي يتم تحضيرها في محامص حلويات سعد الدين.
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