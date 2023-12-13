عروض خاصة بالعيد الوطني حلويات سعد الدين.. قوائم انتقائية لأصناف الحلويات العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تعتبر‭ ‬حلويات‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬السعودية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إعداد‭ ‬الحلويات‭ ‬الشرقية‭ ‬والغربية‭ ‬والشكولاتة‭ ‬والتي‭ ‬تميزت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بجودة‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬لزبائنها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فروعها‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وخلال‭ ‬المناسبات‭ ‬تتميز‭ ‬بتقديمها‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬ومبتكر،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أصناف‭ ‬الحلويات‭ ‬الشرقية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مضاعفتها‭ ‬لحجم‭ ‬إنتاجها‭. ‬

وأكد‭ ‬طارق‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لحلويات‭ ‬سعد‭ ‬الدين،‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تقدم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬الخاصة‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديمها‭ ‬قوائم‭ ‬انتقائية‭ ‬من‭ ‬أصناف‭ ‬الحلويات‭ ‬العالمية‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭. ‬

خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬مناسبات‭ ‬الأفراح‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬طرحت‭ ‬حلويات‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬عروضا‭ ‬خاصة‭ ‬ومميزة‭ ‬لهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬وأصنافا‭ ‬متنوعة‭ ‬مثل‭ ‬الكعك،‭ ‬الماكرون،‭ ‬الكب‭ ‬كيك‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأصناف‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تقديمها‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تتضمن‭ ‬عبارات‭ ‬متناسبة‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬صوان‭ ‬فاخرة‭ ‬من‭ ‬الشكولاتة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تزيينها‭ ‬بنقوش‭ ‬العلم‭ ‬البحريني‭ ‬والعبارات‭ ‬الوطنية‭ ‬بنكهات‭ ‬مختلفة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الأذواق‭.‬

تضم‭ ‬حلويات‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬أقسام‭ ‬مختلفة‭ ‬متخصصة‭ ‬بتقديم‭ ‬الحلويات‭ ‬مثل‭: ‬قسم‭ ‬الحلويات‭ ‬الشرقية،‭ ‬قسم‭ ‬الحلويات‭ ‬الغربية،‭ ‬قسم‭ ‬الشكولاتة‭ ‬البلجيكية،‭ ‬قسم‭ ‬المكسرات،‭ ‬قسم‭ ‬القهوة‭ ‬والآيس‭ ‬كريم‭. ‬

وتتميز‭ ‬حلويات‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬بالشوكولاتة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بطعمها‭ ‬اللذيذ‭ ‬وحسن‭ ‬جودتها،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬أجود‭ ‬أنواع‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬البلجيكية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إمكانية‭ ‬تشكيلها‭ ‬وتصميمها‭ ‬بحسب‭ ‬رغبة‭ ‬الزبائن‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬مناسباتهم،‭ ‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬اختيار‭ ‬نوع‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬ونكهاتها‭ ‬وتصميمها‭ ‬ووضع‭ ‬العبارات‭ ‬عليها‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬المناسبة‭ ‬سواء‭ ‬حفلات‭ ‬الزفاف،‭ ‬أعياد‭ ‬الميلاد،‭ ‬المواليد،‭ ‬حفلات‭ ‬التخرج‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المناسبات‭ ‬الأخرى‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حلويات‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬تتيح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أقسام‭ ‬الحلويات‭ ‬المتخصصة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قسم‭ ‬حلى‭ ‬القهوة‭ ‬والموالح‭ ‬والقهوة‭ ‬العربية‭ ‬والتركية‭ ‬والفرنسية‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬تحضيرها‭ ‬في‭ ‬محامص‭ ‬حلويات‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭. ‬