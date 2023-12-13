المفكر البحريني نوح خليفة يتفاعل مع انتشار تصريحاته حول الصحراء الـمـغـربـيـة بـصحف ومواقع مغربية

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- Akhbar Al Khaleej) تداولت صحف ومواقع إخبارية الكترونية مغربية تصريحات المفكر الدكتور نوح خليفة والتي أكدت العمق التاريخي لتضامن مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة المغربية في دفاعها عن مغربية الصحراء الذي يعود إلى عام 1973.
وتضمنت التصريحات المتداولة في الصحف والمواقع الاخبارية الإلكترونية المغربية صورا للعاهلين صاحبي الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وأخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وكذلك صورا للعلمين البحريني والمغربي يظهر فيها المفكر الدكتور نوح خليفة.
كما تضمنت التصريحات المتداولة بوسائل الإعلام المغربية تأكيدات خليفة على اهتمامه البالغ بزيادة توطيد ريادة البحرين في علاقاتها بالمملكة المغربية ولا سيما في القضايا السيادية وتصريحه بأهمية إطلاق حزم جديدة من المبادرات والركائز التي تخدم مستقبل العلاقات وتأكيداته أن الصحراء المغربية أصبحت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية أرضا خصبة لتبادل علاقات فريدة.
وفي تصريح خاص لصحيفة أخبار الخليج نوه المفكر الدكتور نوح خليفة بالانفتاح العالمي الذي تحقق بالصحراء المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مختلف القارات والازدهار اللافت الذي تشهده الصحراء المغربية على مختلف الصعد ولا سيما السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والرياضية.
كما نوه خليفة بخطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على التراب الوطني المغربي منذ صغره والموصولة على المستوى المعاصر بزيارات كثيرة شهدت التفافا شعبيا عميقا واحتفالات ترحيبية امتدت لأيام احتفاء بخطاه على رمال الصحراء المغربية التي يتخللها دائما إطلاق مشاريع كبرى وإشرافه على خطط وبرامج تنموية رائدة محليا وعالميا جعلت الصحراء المغربية وجهة عالمية بارزة ومشوقة.
وعلى صعيد متصل نوه نوح خليفة باستمرار المواقف العالمية المكثفة المؤيدة لمغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي المقدم من قبل المغرب عام 2007 الذي اعتبر مجهودا جادّا وذا مصداقية من لدن المملكة المغربية.
من جهة أخرى أبرز خليفة تميز التاريخ البحريني المغربي بزيارات استثنائية ومواقف ومبادرات جريئة متبادلة بين العاهلين ومسؤولي القيادتين تعكس عمق العلاقات الأخوية ووحدة المواقف بين البلدين وكذلك تميز العلاقات بخطى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الاستثنائية على التراب الوطني المغربي بما تتضمنه من عمق تاريخي عندما كان وليا للعهد وتطورات كبيرة متنامية على المستوى الحديث منذ تقلد جلالته مقاليد الحكم بالبلاد حتى الوقت الراهن.
الجدير بالذكر أن المفكر الدكتور نوح خليفة انخرط منذ عام في جامعة محمد الخامس بالرباط كأستاذ ويخوض جهودا تعليمية وأنشطة فكرية في مجالات متعددة، ويستعد لإطلاق مشاريع فكرية ويتبنى توجهات فكرية حداثية جديدة لصالح البلدين.
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