Thursday, 14 December 2023 06:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المفكر البحريني نوح خليفة يتفاعل مع انتشار تصريحاته حول الصحراء الـمـغـربـيـة بـصحف ومواقع مغربية

12/13/2023 7:13:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تداولت‭ ‬صحف‭ ‬ومواقع‭ ‬إخبارية‭ ‬الكترونية‭ ‬مغربية‭ ‬تصريحات‭ ‬المفكر‭ ‬الدكتور‭ ‬نوح‭ ‬خليفة‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬العمق‭ ‬التاريخي‭ ‬لتضامن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬شقيقتها‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬دفاعها‭ ‬عن‭ ‬مغربية‭ ‬الصحراء‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1973‭. ‬

وتضمنت‭ ‬التصريحات‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬والمواقع‭ ‬الاخبارية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المغربية‭ ‬صورا‭ ‬للعاهلين‭ ‬صاحبي‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأخيه‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬وكذلك‭ ‬صورا‭ ‬للعلمين‭ ‬البحريني‭ ‬والمغربي‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬المفكر‭ ‬الدكتور‭ ‬نوح‭ ‬خليفة‭. ‬

كما‭ ‬تضمنت‭ ‬التصريحات‭ ‬المتداولة‭ ‬بوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المغربية‭ ‬تأكيدات‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬اهتمامه‭ ‬البالغ‭ ‬بزيادة‭ ‬توطيد‭ ‬ريادة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬علاقاتها‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬السيادية‭ ‬وتصريحه‭ ‬بأهمية‭ ‬إطلاق‭ ‬حزم‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والركائز‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬مستقبل‭ ‬العلاقات‭ ‬وتأكيداته‭ ‬أن‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬أصبحت‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬أرضا‭ ‬خصبة‭ ‬لتبادل‭ ‬علاقات‭ ‬فريدة‭. ‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لصحيفة‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬نوه‭ ‬المفكر‭ ‬الدكتور‭ ‬نوح‭ ‬خليفة‭ ‬بالانفتاح‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬بالصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬القارات‭ ‬والازدهار‭ ‬اللافت‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الصعد‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والثقافية‭ ‬والسياحية‭ ‬والرياضية‭. ‬

كما‭ ‬نوه‭ ‬خليفة‭ ‬بخطى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬المغربي‭ ‬منذ‭ ‬صغره‭ ‬والموصولة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المعاصر‭ ‬بزيارات‭ ‬كثيرة‭ ‬شهدت‭ ‬التفافا‭ ‬شعبيا‭ ‬عميقا‭ ‬واحتفالات‭ ‬ترحيبية‭ ‬امتدت‭ ‬لأيام‭ ‬احتفاء‭ ‬بخطاه‭ ‬على‭ ‬رمال‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬التي‭ ‬يتخللها‭ ‬دائما‭ ‬إطلاق‭ ‬مشاريع‭ ‬كبرى‭ ‬وإشرافه‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬تنموية‭ ‬رائدة‭ ‬محليا‭ ‬وعالميا‭ ‬جعلت‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬وجهة‭ ‬عالمية‭ ‬بارزة‭ ‬ومشوقة‭. ‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬متصل‭ ‬نوه‭ ‬نوح‭ ‬خليفة‭ ‬باستمرار‭ ‬المواقف‭ ‬العالمية‭ ‬المكثفة‭ ‬المؤيدة‭ ‬لمغربية‭ ‬الصحراء‭ ‬ومخطط‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المغرب‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬مجهودا‭ ‬جادّا‭ ‬وذا‭ ‬مصداقية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬أبرز‭ ‬خليفة‭ ‬تميز‭ ‬التاريخ‭ ‬البحريني‭ ‬المغربي‭ ‬بزيارات‭ ‬استثنائية‭ ‬ومواقف‭ ‬ومبادرات‭ ‬جريئة‭ ‬متبادلة‭ ‬بين‭ ‬العاهلين‭ ‬ومسؤولي‭ ‬القيادتين‭ ‬تعكس‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬ووحدة‭ ‬المواقف‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وكذلك‭ ‬تميز‭ ‬العلاقات‭ ‬بخطى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاستثنائية‭ ‬على‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬المغربي‭ ‬بما‭ ‬تتضمنه‭ ‬من‭ ‬عمق‭ ‬تاريخي‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬وليا‭ ‬للعهد‭ ‬وتطورات‭ ‬كبيرة‭ ‬متنامية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الحديث‭ ‬منذ‭ ‬تقلد‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬بالبلاد‭ ‬حتى‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المفكر‭ ‬الدكتور‭ ‬نوح‭ ‬خليفة‭ ‬انخرط‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭ ‬كأستاذ‭ ‬ويخوض‭ ‬جهودا‭ ‬تعليمية‭ ‬وأنشطة‭ ‬فكرية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة،‭ ‬ويستعد‭ ‬لإطلاق‭ ‬مشاريع‭ ‬فكرية‭ ‬ويتبنى‭ ‬توجهات‭ ‬فكرية‭ ‬حداثية‭ ‬جديدة‭ ‬لصالح‭ ‬البلدين‭.‬

MENAFN13122023000055011008ID1107592219

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث