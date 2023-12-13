المفكر البحريني نوح خليفة يتفاعل مع انتشار تصريحاته حول الصحراء الـمـغـربـيـة بـصحف ومواقع مغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتضمنت‭ ‬التصريحات‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬والمواقع‭ ‬الاخبارية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المغربية‭ ‬صورا‭ ‬للعاهلين‭ ‬صاحبي‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأخيه‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬وكذلك‭ ‬صورا‭ ‬للعلمين‭ ‬البحريني‭ ‬والمغربي‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬المفكر‭ ‬الدكتور‭ ‬نوح‭ ‬خليفة‭. ‬

كما‭ ‬تضمنت‭ ‬التصريحات‭ ‬المتداولة‭ ‬بوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المغربية‭ ‬تأكيدات‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬اهتمامه‭ ‬البالغ‭ ‬بزيادة‭ ‬توطيد‭ ‬ريادة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬علاقاتها‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬السيادية‭ ‬وتصريحه‭ ‬بأهمية‭ ‬إطلاق‭ ‬حزم‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والركائز‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬مستقبل‭ ‬العلاقات‭ ‬وتأكيداته‭ ‬أن‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬أصبحت‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬أرضا‭ ‬خصبة‭ ‬لتبادل‭ ‬علاقات‭ ‬فريدة‭. ‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لصحيفة‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬نوه‭ ‬المفكر‭ ‬الدكتور‭ ‬نوح‭ ‬خليفة‭ ‬بالانفتاح‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬بالصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬القارات‭ ‬والازدهار‭ ‬اللافت‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الصعد‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والثقافية‭ ‬والسياحية‭ ‬والرياضية‭. ‬

كما‭ ‬نوه‭ ‬خليفة‭ ‬بخطى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬المغربي‭ ‬منذ‭ ‬صغره‭ ‬والموصولة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المعاصر‭ ‬بزيارات‭ ‬كثيرة‭ ‬شهدت‭ ‬التفافا‭ ‬شعبيا‭ ‬عميقا‭ ‬واحتفالات‭ ‬ترحيبية‭ ‬امتدت‭ ‬لأيام‭ ‬احتفاء‭ ‬بخطاه‭ ‬على‭ ‬رمال‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬التي‭ ‬يتخللها‭ ‬دائما‭ ‬إطلاق‭ ‬مشاريع‭ ‬كبرى‭ ‬وإشرافه‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬تنموية‭ ‬رائدة‭ ‬محليا‭ ‬وعالميا‭ ‬جعلت‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬وجهة‭ ‬عالمية‭ ‬بارزة‭ ‬ومشوقة‭. ‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬متصل‭ ‬نوه‭ ‬نوح‭ ‬خليفة‭ ‬باستمرار‭ ‬المواقف‭ ‬العالمية‭ ‬المكثفة‭ ‬المؤيدة‭ ‬لمغربية‭ ‬الصحراء‭ ‬ومخطط‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المغرب‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬مجهودا‭ ‬جادّا‭ ‬وذا‭ ‬مصداقية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬أبرز‭ ‬خليفة‭ ‬تميز‭ ‬التاريخ‭ ‬البحريني‭ ‬المغربي‭ ‬بزيارات‭ ‬استثنائية‭ ‬ومواقف‭ ‬ومبادرات‭ ‬جريئة‭ ‬متبادلة‭ ‬بين‭ ‬العاهلين‭ ‬ومسؤولي‭ ‬القيادتين‭ ‬تعكس‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬ووحدة‭ ‬المواقف‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وكذلك‭ ‬تميز‭ ‬العلاقات‭ ‬بخطى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاستثنائية‭ ‬على‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬المغربي‭ ‬بما‭ ‬تتضمنه‭ ‬من‭ ‬عمق‭ ‬تاريخي‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬وليا‭ ‬للعهد‭ ‬وتطورات‭ ‬كبيرة‭ ‬متنامية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الحديث‭ ‬منذ‭ ‬تقلد‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬بالبلاد‭ ‬حتى‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المفكر‭ ‬الدكتور‭ ‬نوح‭ ‬خليفة‭ ‬انخرط‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭ ‬كأستاذ‭ ‬ويخوض‭ ‬جهودا‭ ‬تعليمية‭ ‬وأنشطة‭ ‬فكرية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة،‭ ‬ويستعد‭ ‬لإطلاق‭ ‬مشاريع‭ ‬فكرية‭ ‬ويتبنى‭ ‬توجهات‭ ‬فكرية‭ ‬حداثية‭ ‬جديدة‭ ‬لصالح‭ ‬البلدين‭.‬