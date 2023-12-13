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القمر المغطى بالثلوج مسرح حملة أوميغا خلال الأعياد

12/13/2023 7:13:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في موسم تبادل الهدايا تكشف أوميغا الستار عن « حكايات الشتاء ». هي قصص ملهمة تدور أحداثها في ركن متجمد من أركان الكون الفسيح، تجسدها لنا شخصيات ساحرة . هناك رواد فضاء في Speedmaster ، وفرس البحر في Seamaster ، ونجوم في Constellation ، وأشخاص من De Ville يرتدون ملابس عجيبة . وبطبيعة الحال تعتبر ساعة OMEGA البديعة بطلة كل مشهد، مع تنوع موديلات العلامة التجارية السويسرية الأكثر شهرة ورواجًا .

ويقول رينالد أيشليمان رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في OMEGA: « رأينا في هذا العام أن نبتكر رسائل أعياد ترسم الابتسامات على الوجوه، من خلال تقديم ساعاتنا بأسلوب جديد ومفاجئ وملفت للنظر . جوهر الموسم هو نشر الفرح والبهجة، وهذا ما نهدف إليه . إنها نظرتنا المرحة للرفاهية ».

أصبح من الممكن الآن رؤية عالم أوميغا القمري الفريد في مواقع عدة حول العالم، من نوافذ المتاجر إلى اللوحات الإعلانية، وعبر الإنترنت وفي المطبوعات الرئيسية . كلها مغلفة بألوان الأبيض والأسود والأحمر التي اشتهرت بها OMEGA.

ولأن لكل مشتر لهدية قصته التي يحب أن يرويها، تتنوع « حكايات الشتاء » بتنوع مجموعات ساعات أوميغا وموديلاتها وأحجامها ومكوناتها .

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