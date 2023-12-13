القمر المغطى بالثلوج مسرح حملة أوميغا خلال الأعياد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويقول رينالد أيشليمان رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في OMEGA: « رأينا في هذا العام أن نبتكر رسائل أعياد ترسم الابتسامات على الوجوه، من خلال تقديم ساعاتنا بأسلوب جديد ومفاجئ وملفت للنظر . جوهر الموسم هو نشر الفرح والبهجة، وهذا ما نهدف إليه . إنها نظرتنا المرحة للرفاهية ».

أصبح من الممكن الآن رؤية عالم أوميغا القمري الفريد في مواقع عدة حول العالم، من نوافذ المتاجر إلى اللوحات الإعلانية، وعبر الإنترنت وفي المطبوعات الرئيسية . كلها مغلفة بألوان الأبيض والأسود والأحمر التي اشتهرت بها OMEGA.

ولأن لكل مشتر لهدية قصته التي يحب أن يرويها، تتنوع « حكايات الشتاء » بتنوع مجموعات ساعات أوميغا وموديلاتها وأحجامها ومكوناتها .

