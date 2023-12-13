القمر المغطى بالثلوج مسرح حملة أوميغا خلال الأعياد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في موسم تبادل الهدايا تكشف أوميغا الستار عن « حكايات الشتاء ». هي قصص ملهمة تدور أحداثها في ركن متجمد من أركان الكون الفسيح، تجسدها لنا شخصيات ساحرة . هناك رواد فضاء في Speedmaster ، وفرس البحر في Seamaster ، ونجوم في Constellation ، وأشخاص من De Ville يرتدون ملابس عجيبة . وبطبيعة الحال تعتبر ساعة OMEGA البديعة بطلة كل مشهد، مع تنوع موديلات العلامة التجارية السويسرية الأكثر شهرة ورواجًا .
ويقول رينالد أيشليمان رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في OMEGA: « رأينا في هذا العام أن نبتكر رسائل أعياد ترسم الابتسامات على الوجوه، من خلال تقديم ساعاتنا بأسلوب جديد ومفاجئ وملفت للنظر . جوهر الموسم هو نشر الفرح والبهجة، وهذا ما نهدف إليه . إنها نظرتنا المرحة للرفاهية ».
أصبح من الممكن الآن رؤية عالم أوميغا القمري الفريد في مواقع عدة حول العالم، من نوافذ المتاجر إلى اللوحات الإعلانية، وعبر الإنترنت وفي المطبوعات الرئيسية . كلها مغلفة بألوان الأبيض والأسود والأحمر التي اشتهرت بها OMEGA.
ولأن لكل مشتر لهدية قصته التي يحب أن يرويها، تتنوع « حكايات الشتاء » بتنوع مجموعات ساعات أوميغا وموديلاتها وأحجامها ومكوناتها .
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