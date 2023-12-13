العلوي وزين العابدين وقعا اتفاقية جديدةشراكة زين البحرين واتحاد كرة السلة تمتد للعام الـ17

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل القبطان وليد العلوي رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة محمد زين العابدين المدير المنتدب لشركة زين البحرين، والشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الرئيس التنفيذي للاتصال وعلاقات المستثمرين وغازي رضي مدير الإعلام وعلاقات المستثمرين؛ وذلك لتوقيع عقد الشراكة بين الاتحاد وشركة زين البحرين للسنة السابعة عشرة على التوالي، بحضور حسين اضرابوه عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة التسويق، وأحمد يوسف حسين أمين السر العام.
وبهذه المناسبة أوضح القبطان العلوي ان الاتحاد البحريني لكرة السلة حريص على مواصلة السير على نهج التطوير والتميز عبر الدخول في شراكات وتعاون حقيقي مع مختلف الجهات الداعمة والراعية لكرة السلة البحرينية وخصوصًا (زين البحرين) التي بات اسمها مرتبطاً مع اتحاد السلة في سبيل خدمة الشباب الرياضي البحريني، وتطوير هذه الشراكة عبر أفكار وبرامج مبتكرة يكون أساسها الاحتراف في العمل الاداري والفني بما يعود بالنفع والفائدة على كرة السلة البحرينية والجهات الداعمة.
وأضاف العلوي: إن الشراكة بين الاتحاد البحريني لكرة السلة وشركة زين البحرين من أقدم وأفضل الشراكات في الرياضة البحرينية حيث وصلت للعام السابع عشر، الأمر الذي يؤكد حرص الاتحاد البحريني لكرة السلة على بناء شراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص لدعم رياضة كرة السلة البحرينية والتي حققت بفضل تعاون الرعاة وأبرزهم شركة زين البحرين نقلات نوعية بارزة في مستوى اللعبة وتسويقها، إذ يتطور هذا الأمر عامًا بعد عام، وتزداد متابعة كرة السلة البحرينية بشكلٍ واضح.
وأعرب محمد زين العابدين، المدير المنتدب في زين البحرين، عن اعتزاز شركة زين البحرين بالتعاون مع الاتحاد البحريني لكرة السلة للعام السابع عشر، وهو ما يؤكد استراتيجية الشركة نحو التميز والارتقاء بشباب البحرين ودعم الرياضة البحرينية باعتبارها واجهة مشرقة ومميزة لمملكة البحرين، مؤكدًا الدور البارز الذي يقوم به القبطان وليد العلوي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة، والذي أسهم في نجاح الشراكة بين الجانبين واستمراريتها إضافة إلى تطوير كرة السلة البحرينية، مشيراً إلى تفعيل اتفاقيات جديدة ضمن هذه الشراكة، وستكون مفاجأة جميلة للجمهور السلاوي البحريني.
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