العلوي وزين العابدين وقعا اتفاقية جديدةشراكة زين البحرين واتحاد كرة السلة تمتد للعام الـ17

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أوضح‭ ‬القبطان‭ ‬العلوي‭ ‬ان‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬التطوير‭ ‬والتميز‭ ‬عبر‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬شراكات‭ ‬وتعاون‭ ‬حقيقي‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬والراعية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬وخصوصًا‭ (‬زين‭ ‬البحرين‭) ‬التي‭ ‬بات‭ ‬اسمها‭ ‬مرتبطاً‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬خدمة‭ ‬الشباب‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني،‭ ‬وتطوير‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬عبر‭ ‬أفكار‭ ‬وبرامج‭ ‬مبتكرة‭ ‬يكون‭ ‬أساسها‭ ‬الاحتراف‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الاداري‭ ‬والفني‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والفائدة‭ ‬على‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬والجهات‭ ‬الداعمة‭.‬

وأضاف‭ ‬العلوي‭: ‬إن‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وشركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬وأفضل‭ ‬الشراكات‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬للعام‭ ‬السابع‭ ‬عشر،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬شراكات‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لدعم‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬بفضل‭ ‬تعاون‭ ‬الرعاة‭ ‬وأبرزهم‭ ‬شركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬نقلات‭ ‬نوعية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة‭ ‬وتسويقها،‭ ‬إذ‭ ‬يتطور‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬وتزداد‭ ‬متابعة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكلٍ‭ ‬واضح‭.‬

وأعرب‭ ‬محمد‭ ‬زين‭ ‬العابدين،‭ ‬المدير‭ ‬المنتدب‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬شركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للعام‭ ‬السابع‭ ‬عشر،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬نحو‭ ‬التميز‭ ‬والارتقاء‭ ‬بشباب‭ ‬البحرين‭ ‬ودعم‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬باعتبارها‭ ‬واجهة‭ ‬مشرقة‭ ‬ومميزة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬والذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬واستمراريتها‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬اتفاقيات‭ ‬جديدة‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬وستكون‭ ‬مفاجأة‭ ‬جميلة‭ ‬للجمهور‭ ‬السلاوي‭ ‬البحريني‭.‬