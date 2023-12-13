منتخب كرة اليد يهزم العراق وديًا

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- Akhbar Al Khaleej) حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد نتيجة الفوز على نظيره العراقي (27/34) في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم ضمن تحضيرات الطرفين للبطولة الآسيوية 21 التي تستضيفها مملكة البحرين الشهر المقبل.
وعمد الجهاز الفني لمنتخبنا الآيسلندي آرون ومعاونه الوطني عصام عبدالله، إلى إشراك جميع اللاعبين الموجودين الذين تم استدعاؤهم للفترة الحالية، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهم لإثبات وجودهم وقدراتهم خلال مرحلة الإعداد. وفرض منتخبنا أفضليته على مدار الشوطين وحسم اللقاء لصالحه رغم غياب بعض العناصر مثل حسين الصياد، محمد الناصر، علي ميرزا.
وستتكرر مواجهة المنتخبين وديًا مساء يوم الجمعة.
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