منتخب كرة اليد يهزم العراق وديًا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعمد‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الآيسلندي‭ ‬آرون‭ ‬ومعاونه‭ ‬الوطني‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله،‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الموجودين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬استدعاؤهم‭ ‬للفترة‭ ‬الحالية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬لإثبات‭ ‬وجودهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬الإعداد‭. ‬وفرض‭ ‬منتخبنا‭ ‬أفضليته‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الشوطين‭ ‬وحسم‭ ‬اللقاء‭ ‬لصالحه‭ ‬رغم‭ ‬غياب‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬مثل‭ ‬حسين‭ ‬الصياد،‭ ‬محمد‭ ‬الناصر،‭ ‬علي‭ ‬ميرزا‭.‬

وستتكرر‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخبين‭ ‬وديًا‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬