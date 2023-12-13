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منتخب كرة اليد يهزم العراق وديًا

12/13/2023 7:13:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬نتيجة‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ (‬27/34‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬تحضيرات‭ ‬الطرفين‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬21‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وعمد‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الآيسلندي‭ ‬آرون‭ ‬ومعاونه‭ ‬الوطني‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله،‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الموجودين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬استدعاؤهم‭ ‬للفترة‭ ‬الحالية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬لإثبات‭ ‬وجودهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬الإعداد‭. ‬وفرض‭ ‬منتخبنا‭ ‬أفضليته‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الشوطين‭ ‬وحسم‭ ‬اللقاء‭ ‬لصالحه‭ ‬رغم‭ ‬غياب‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬مثل‭ ‬حسين‭ ‬الصياد،‭ ‬محمد‭ ‬الناصر،‭ ‬علي‭ ‬ميرزا‭.‬

وستتكرر‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخبين‭ ‬وديًا‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬

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