الرئيس التنفيذي للحلبة يهنئ فريق ((توسيز موتورسبورت))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) هنأ الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة وسمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة مالك فريق فريق «توسيز موتورسبورت» (2
Seas
Motorsport ) بمناسبة فوزه في بطولتي السائقين والمصنعين لتحدي انتركونتيننتال جي تي (
Intercontinental
GT
Challenge )،
والسباق النهائي لتحدي إنتركونتيننتال جي تي 2023 الذي أقيم على حلبة مرسى ياس في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأكد الشيخ سلمان بن عيسى الدعم اللامحدود الذي يوليه جلالة الملك وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للرياضة البحرينية، الذي كان القوة الدافعة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات ورفع علم مملكة البحرين في مختلف محافل الألعاب الرياضية الاقليمية والدولية، بما في ذلك سباقات السيارات، مشيراً إلى ان النجاحات الكبيرة التي حققها فريق «توسيز موتورسبورت» (2 Seas Motorsport ) تضاف إلى سجل المملكة الحافل بالإنجازات الرياضية.
وقال الشيخ سلمان بن عيسى: «تهانينا لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة وفريق توسيز موتورسبورت، على فوزهم الباهر في مثل هذا الحدث العالمي والبطولة الشديدة التنافس، ونتمنى لهم المزيد من الانتصارات التي تفخر بها مملكة البحرين».
وأضاف الشيخ سلمان بن عيسى: «أنا واثق من أن فريق توسيز موتورسبورت سيواصل النجاحات موسمًا بعد موسم ويحقق المراكز الأولى ورفع علم المملكة عاليًا على الساحة الدولية لرياضة السيارات».
وحصل سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة وإيان لوجي والفيصل الزبير، الذين يتنافسون في سيارة توسيز رقم 3، على المركز الثاني في فئة Am بعد حصولهم على التصنيف التاسع في الترتيب العام، فيما قاد الثلاثي جول جونون وماكسيميلان جوتز وفابيان شيلر سيارتهم رقم 14 مرسيدس AMG - GT 3 إلى المركز الثالث بشكل عام وكذلك المركز الثالث على منصة التتويج في فئة المحترفين.
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