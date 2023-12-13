الرئيس التنفيذي للحلبة يهنئ فريق ((توسيز موتورسبورت))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)SeasMotorsportIntercontinentalGTChallenge

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬القوة‭ ‬الدافعة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬ورفع‭ ‬علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافل‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬الاقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬سباقات‭ ‬السيارات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬النجاحات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬توسيز‭ ‬موتورسبورت‮»‬‭ (‬2 Seas ‭ ‬ Motorsport ‭) ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬المملكة‭ ‬الحافل‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الرياضية‭.‬‮

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وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭: ‬‮«‬تهانينا‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وفريق‭ ‬توسيز‭ ‬موتورسبورت،‭ ‬على‭ ‬فوزهم‭ ‬الباهر‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬والبطولة‭ ‬الشديدة‭ ‬التنافس،‭ ‬ونتمنى‭ ‬لهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬تفخر‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬توسيز‭ ‬موتورسبورت‭ ‬سيواصل‭ ‬النجاحات‭ ‬موسمًا‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬ويحقق‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬ورفع‭ ‬علم‭ ‬المملكة‭ ‬عاليًا‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬لرياضة‭ ‬السيارات‮»‬‭.‬

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‬وحصل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وإيان‭ ‬لوجي‭ ‬والفيصل‭ ‬الزبير،‭ ‬الذين‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬توسيز‭ ‬رقم‭ ‬3،‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ Am ‭ ‬بعد‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬التصنيف‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬فيما‭ ‬قاد‭ ‬الثلاثي‭ ‬جول‭ ‬جونون‭ ‬وماكسيميلان‭ ‬جوتز‭ ‬وفابيان‭ ‬شيلر‭ ‬سيارتهم‭ ‬رقم‭ ‬14‭ ‬مرسيدس‭ ‬ AMG ‭-‬ GT 3‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وكذلك‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬المحترفين‭.‬