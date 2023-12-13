بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفةتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة المملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووقع‭ ‬مذكرة‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬الجامعة‭ ‬الرئيس‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬رفدان‭ ‬الهجهوج،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ود‭. ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ود‭. ‬ديانا‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الرامية‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬وإبرام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الرياضيين‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬التحصيل‭ ‬العلمي‭ ‬والأكاديمي‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بمساهمة‭ ‬جامعة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مبادرة‭ ‬مقعد‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار‭ ‬على‭ ‬التألق‭ ‬الرياضي‭ ‬لنيل‭ ‬أحد‭ ‬مقاعد‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬المملكة‭ ‬مستقبلا‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬تلك‭ ‬المذكرة‭ ‬امتدادا‭ ‬لسلسلة‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬الخاصة‭ ‬سابقا‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الجانب‭ ‬الأكاديمي‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الرياضيين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬لما‭ ‬للتعليم‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جميع‭ ‬قطاعات‭ ‬المملكة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬تولي‭ ‬العلم‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬لكونه‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬جيل‭ ‬رياضي‭ ‬متسلح‭ ‬بالعلم‭ ‬والمعرفة،‭ ‬مثمنا‭ ‬سموه‭ ‬تعاون‭ ‬جامعة‭ ‬المملكة‭ ‬ودخولها‭ ‬ضمن‭ ‬المبادرة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬الذي‭ ‬يحتضن‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬للجامعة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭.‬