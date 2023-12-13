الأمم المتحدة تتوقع المزيد من النزوح بسبب الصراع في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأدى‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬85‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬داخليا‭. ‬وقال‭ ‬جراندي‭ ‬خلال‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬كل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬كبرى‭ ‬تتكشف‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬فشل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬العنف‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نتوقع‭ ‬سقوط‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬وزيادة‭ ‬المعاناة‭ ‬وكذلك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النزوح‭ ‬الذي‭ ‬يهدد‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬حث‭ ‬جراندي‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬نسيان‭ ‬أزمات‭ ‬أخرى‭ ‬تسبب‭ ‬النزوح‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬تركيز‭ ‬قوي‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬ذلك،‭ ‬أدعوكم‭ ‬فضلا‭ ‬ألا‭ ‬تغفلوا‭ ‬الأزمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وأزمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬الملحة‭ ‬الأخرى‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المنتدى،‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الجمعة،‭ ‬تعهدات‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬محددة‭ ‬تتعلق‭ ‬باللاجئين‭ ‬مثل‭ ‬التعليم‭ ‬وتعزيز‭ ‬العودة‭ ‬الطوعية‭ ‬إلى‭ ‬البلدان‭ ‬الأصلية‭. ‬ويلتحق‭ ‬60‭ ‬بالمائة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬اللاجئين‭ ‬بالمدارس‭. ‬

وعبر‭ ‬جراندي‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬أيضا‭ ‬تعهدات‭ ‬بتمويل‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين،‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬عجز‭ ‬يبلغ‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لعام‭ ‬2023‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬ضبابية‭ ‬هائلة‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقدمه‭ ‬المانحون‭ ‬للمفوضية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وألمانيا،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬

وقبيل‭ ‬المنتدى‭ ‬قال‭ ‬جراندي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬الغربيين‭ ‬صاروا‭ ‬أقل‭ ‬ترحيبا‭ ‬باللاجئين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذا‭ ‬التدفق‭. ‬وقال‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬اعتبار‭ ‬استقبال‭ ‬الدول‭ ‬المضيفة‭ ‬للاجئين‭ ‬أمرا‭ ‬مفروغا‭ ‬منه‭. ‬وأردف‭: ‬‮«‬دعونا‭ ‬نتذكر‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬اللاجئين،‭ ‬75‭ ‬بالمائة‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الدقة،‭ ‬تستضيفهم‭ ‬بلدان‭ ‬منخفضة‭ ‬ومتوسطة‭ ‬الدخل،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تكافح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬لمواطنيها‮»‬‭. ‬