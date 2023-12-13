وزير الصناعة والتجارة يلتقي سفيرة جمهورية مصر

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، السيدة ريهام عبدالحميد محمود سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينها سفيرةً لبلادها لدى مملكة البحرين.
ورحب وزير الصناعة والتجارة بالسفيرة المصرية، مؤكّداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، منوّهاً إلى ضرورة تعزيز السبل التي من شأنها الدفع بآليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبالأخص ما يتعلق منها بتنمية القطاع الصناعي والتجاري والاقتصادي، ومعرباً عن تمنياته للسفيرة بالتوفيق في مهامها الدبلوماسية.
من جانبها أكدت ريهام عبدالحميد محمود سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، اهتمام بلادها بتوسيع أطر التعاون الأخوي مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، ومتمنية للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار.
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