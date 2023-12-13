وزير الصناعة والتجارة يلتقي سفيرة جمهورية مصر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬ورحب‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بالسفيرة‭ ‬المصرية،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬منوّهاً‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬السبل‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الدفع‭ ‬بآليات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وبالأخص‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬منها‭ ‬بتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬والتجاري‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬ومعرباً‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬للسفيرة‭ ‬بالتوفيق‭ ‬في‭ ‬مهامها‭ ‬الدبلوماسية‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬ريهام‭ ‬عبدالحميد‭ ‬محمود‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬اهتمام‭ ‬بلادها‭ ‬بتوسيع‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬الأخوي‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ومتمنية‭ ‬للمملكة‭ ‬وشعبها‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬