عند استخدام البطاقات الائتمانية هذا الشهر..بنك ((إلى)) يقدم للعملاء مكافآت استثنائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ABC

وسيتمكن‭ ‬العملاء‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬باسترداد‭ ‬نقدي‭ ‬يصل‭ ‬قيمته‭ ‬إلى‭ ‬1000‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬على‭ ‬المصاريف‭ ‬الدولية‭ ‬عند‭ ‬قيامهم‭ ‬بالدفع‭ ‬عبر‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭. ‬وسيحظى‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬المحظوظين‭ ‬الذين‭ ‬يصرفون‭ ‬مبلغ‭ ‬يُعادل‭ ‬300‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬بأي‭ ‬عملة‭ ‬أجنبية‭ ‬عبر‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬الائتمانية‭ ‬أثناء‭ ‬سفرهم‭ ‬وتسوقهم‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬بفرصة‭ ‬الفوز‭ ‬باسترداد‭ ‬للمصاريف‭ ‬الدولية‭. ‬وسيتم‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬24‭ ‬يناير‭ ‬2024‭.

‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للحَملة‭ ‬الثانية‭ ‬للبطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬فهي‭ ‬فرصة‭ ‬مُربحة‭ ‬لجميع‭ ‬حاملي‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتسنى‭ ‬للجميع‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مكافآت‭ ‬مضاعفة‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬قيامهم‭ ‬بعاملات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬دفعهم‭ ‬أثناء‭ ‬السفر‭ ‬عبر‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬و15‭ ‬يناير‭ ‬2024‭. ‬كما‭ ‬سيحصل‭ ‬عملاء‭ ‬برنامج‭ ‬مكافآت‭ ‬أميال‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬أميال‭ ‬مضاعفة‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬أو‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التركية‭ ‬حسب‭ ‬ميولهم‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سيحصل‭ ‬العملاء‭ ‬المسجلون‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬مكافآت‭ ‬الاسترداد‭ ‬النقدي‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬على‭ ‬استرداد‭ ‬نقدي‭ ‬مضاعف‭ ‬يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬حسابات‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬الائتمانية‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لبرنامج‭ ‬مكافآت‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬توكنز،‭ ‬سيحصل‭ ‬العملاء‭ ‬المسجلون‭ ‬على‭ ‬توكنز‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬مضاعفة‭.‬

وستتيح‭ ‬الحملة‭ ‬الثالثة‭ ‬للبطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬باسترداد‭ ‬نقدي‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬الذهب‭ ‬أو‭ ‬المجوهرات‭ ‬الثمينة‭ ‬ببطاقات‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬الائتمانية‭. ‬وللدخول‭ ‬في‭ ‬السحب،‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬عليهم‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬شراء‭ ‬الذهب‭ ‬والجواهر‭ ‬بمبلغ‭ ‬يعادل‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بواسطة‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬الائتمانية‭ ‬سواءً‭ ‬داخل‭ ‬أو‭ ‬خارج‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭. ‬سيحصل‭ ‬ثلاث‭ ‬فائزين‭ ‬محظوظين‭ ‬على‭ ‬استرداد‭ ‬نقدي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬

وفي‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬حملات‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬المستمرة‭ ‬لبنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬قالت‭ ‬ندى‭ ‬طرادة،‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬والزبائن‭ ‬لبنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭: ‬نحن‭ ‬نسعى‭ ‬دائماً‭ ‬لتقديم‭ ‬أعلى‭ ‬قيمة‭ ‬لعملاء‭ ‬بطاقاتنا‭ ‬الائتمانية،‭ ‬ولقد‭ ‬صممنا‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ ‬المميزة‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬بطاقاتنا‭ ‬الائتمانية‭ ‬هي‭ ‬المفضلة‭ ‬للتسوق‭ ‬والسفر‭. ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬العروض‭ ‬المخصصة‭ ‬لبطاقاتنا‭ ‬الائتمانية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬مفاجأة‭ ‬للفائزين‭ ‬المحظوظين‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬الاسترداد‭ ‬نقدي‭ ‬فحسب،‭ ‬ولكنها‭ ‬أيضًا‭ ‬تكافئ‭ ‬جميع‭ ‬حاملي‭ ‬البطاقات‭ ‬بضعف‭ ‬المبلغ‭ ‬المعتاد‭ ‬لمكافآت‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬عند‭ ‬السفر‭ ‬والتسوق‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭. ‬تُبرز‭ ‬تلك‭ ‬المزايا‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الشخصي‭ ‬حرصنا‭ ‬المستمر‭ ‬لتقديم‭ ‬‮«‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬تعبر‭ ‬عنهم‭ ‬‮«‬بمعنى‭ ‬الكلمة‮»‬‭. ‬

يتوافر‭ ‬برنامج‭ ‬مكافآت‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬الفريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬دولية‭ ‬مرموقة‭. ‬ويُمكن‭ ‬برنامج‭ ‬المكافآت‭ ‬المرن‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬اختيار‭ ‬والتبديل‭ ‬بين‭ ‬برامج‭ ‬المكافآت‭ ‬المفضلة‭ ‬لديهم‭: ‬يقدم‭ ‬برنامج‭ ‬مكافآت‭ ‬أميال‭ ‬الطيران‭ ‬مكافآت‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬عند‭ ‬الحجز‭ ‬عبر‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬أو‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التركية،‭ ‬يقوم‭ ‬برنامج‭ ‬الاسترداد‭ ‬النقدي‭ ‬بإضافة‭ ‬الاسترجاع‭ ‬النقدي‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬العميل‭ ‬تلقائيًا،‭ ‬أما‭ ‬برنامج‭ ‬توكنز‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬فهو‭ ‬يمكن‭ ‬العميل‭ ‬من‭ ‬استبدال‭ ‬توكنز‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬إما‭ ‬بأميال‭ ‬طيران‭ ‬وإما‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬استرداد‭ ‬نقدي‭ ‬أو‭ ‬لدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬أي‭ ‬معاملة‭ ‬تمت‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬30‭ ‬يومًا‭. ‬

بضع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬تفصلك‭ ‬عن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬ائتمانية‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬والمزايا‭ ‬الحصرية‭. ‬أنت‭ ‬فائز‭ ‬دائمًا‭ ‬مع‭ ‬بطاقات‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬الائتمانية‭. ‬أحصل‭ ‬عليها‭ ‬اليوم‭.‬