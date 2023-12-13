عند استخدام البطاقات الائتمانية هذا الشهر..بنك ((إلى)) يقدم للعملاء مكافآت استثنائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أطلق بنك «إلى»، البنك الرقمي المتوافر حصريًا على الهواتف الذكية، والمدعوم من قبل بنك
ABC ، ثلاث حملات للبطاقات الائتمانية مُعدة خصيصًا لتقديم مزايا استثنائية للعملاء. ويُمكن للعملاء عبر هذه الحملات الحصول على فرص للفوز باسترداد نقدي لجميع مصاريف السفر الدولية بالإضافة إلى مكافآت مضاعفة على معاملات بطاقات الائتمان وفرصة الفوز باسترداد نقدي لمبالغ شراء المجوهرات والعديد من المكافآت المستمرة.
وسيتمكن العملاء خلال الحملة الأولى من الفوز باسترداد نقدي يصل قيمته إلى 1000 د.ب على المصاريف الدولية عند قيامهم بالدفع عبر البطاقات الائتمانية وذلك حتى تاريخ 31 من الشهر الجاري. وسيحظى عشر من العملاء المحظوظين الذين يصرفون مبلغ يُعادل 300 د.ب بأي عملة أجنبية عبر بطاقة «إلى» الائتمانية أثناء سفرهم وتسوقهم عبر الإنترنت بفرصة الفوز باسترداد للمصاريف الدولية. وسيتم إعلان الفائزين في تاريخ 24 يناير 2024.
أما بالنسبة للحَملة الثانية للبطاقات الائتمانية من بنك «إلى»، فهي فرصة مُربحة لجميع حاملي البطاقات الائتمانية، حيث سيتسنى للجميع الحصول على مكافآت مضاعفة من بنك «إلى» وذلك عند قيامهم بعاملات عبر الإنترنت أو عند دفعهم أثناء السفر عبر البطاقات الائتمانية في الفترة الممتدة بين 5 ديسمبر 2023 و15 يناير 2024. كما سيحصل عملاء برنامج مكافآت أميال الطيران على أميال مضاعفة مع طيران الخليج أو الخطوط الجوية التركية حسب ميولهم. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء المسجلون في برنامج مكافآت الاسترداد النقدي من بنك «إلى» على استرداد نقدي مضاعف يُضاف إلى حسابات بطاقاتهم الائتمانية. وبالنسبة لبرنامج مكافآت «إلى» توكنز، سيحصل العملاء المسجلون على توكنز «إلى» مضاعفة.
وستتيح الحملة الثالثة للبطاقات الائتمانية فرصة الفوز باسترداد نقدي على شراء الذهب أو المجوهرات الثمينة ببطاقات «إلى» الائتمانية. وللدخول في السحب، كل ما عليهم فعله هو شراء الذهب والجواهر بمبلغ يعادل 300 دينار بحريني بواسطة بطاقة «إلى» الائتمانية سواءً داخل أو خارج البحرين، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر. سيحصل ثلاث فائزين محظوظين على استرداد نقدي يصل إلى 2000 دينار بحريني.
وفي تعليقها على حملات البطاقات الائتمانية المستمرة لبنك «إلى»، قالت ندى طرادة، رئيس إدارة الأعمال والزبائن لبنك «إلى»: نحن نسعى دائماً لتقديم أعلى قيمة لعملاء بطاقاتنا الائتمانية، ولقد صممنا هذه العروض المميزة لضمان أن تبقى بطاقاتنا الائتمانية هي المفضلة للتسوق والسفر. لا تشكل العروض المخصصة لبطاقاتنا الائتمانية في الوقت الحالي مفاجأة للفائزين المحظوظين بالحصول على جوائز الاسترداد نقدي فحسب، ولكنها أيضًا تكافئ جميع حاملي البطاقات بضعف المبلغ المعتاد لمكافآت «إلى» عند السفر والتسوق عبر الإنترنت. تُبرز تلك المزايا ذات الطابع الشخصي حرصنا المستمر لتقديم «خدمات مصرفية تعبر عنهم «بمعنى الكلمة».
يتوافر برنامج مكافآت «إلى» الفريد من نوعه عبر تطبيق بنك «إلى» الحائز على جوائز دولية مرموقة. ويُمكن برنامج المكافآت المرن العملاء من اختيار والتبديل بين برامج المكافآت المفضلة لديهم: يقدم برنامج مكافآت أميال الطيران مكافآت يمكن استخدامها عند الحجز عبر طيران الخليج أو الخطوط الجوية التركية، يقوم برنامج الاسترداد النقدي بإضافة الاسترجاع النقدي إلى حساب العميل تلقائيًا، أما برنامج توكنز «إلى» فهو يمكن العميل من استبدال توكنز «إلى» إما بأميال طيران وإما بالحصول على استرداد نقدي أو لدفع مبلغ أي معاملة تمت خلال آخر 30 يومًا.
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