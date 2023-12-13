((الشورى)) يشيد بعطاءات الشرطة البحرينية وتضحياتهم في سبيل الوطن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، والذي تحتفي به مملكة البحرين في الرابع عشر من ديسمبر كل عام، رفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معربًا المجلس عن وافر التقدير والاعتزاز بالعطاءات المشهودة للشرطة البحرينية، وما تضطلع به من جهود جبارة في سبيل حفظ أمن الوطن وصيانة مكتسباته، وذلك في أروع صور الوفاء والولاء للوطن.
وفي الوقت الذي يتقدم فيه مجلس الشورى بالتهنئة في هذه المناسبة إلى الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة، فإنه ليؤكد ما وصلت إليه الشرطة البحرينية من تقدم وتطور وجاهزية، وما حققته من إنجازات ملموسة على المستويين الوطني والدولي، عبر تبني المبادرات الرائدة والنوعية التي تحفظ أمن المواطنين والمقيمين، وتعمل على تًأمين سلامتهم في مختلف المواقف والظروف، ليعم الأمن والاستقرار في ربوع المملكة.
ويؤكد مجلس الشورى ما يشكله يوم الشرطة البحرينية من مناسبة للتعبير عن الامتنان للتضحيات النبيلة التي يقدمها رجال الشرطة من أجل رفعة الوطن، مستذكرًا بكل العرفان والتقدير شهداء الواجب من رجال الأمن والشرطة، والذين ستظل تضحياتهم خالدة في ذاكرة الوطن، سائلاً الله عز وجل أن يديم على مملكة البحرين أمنها وأمانها في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم أيده الله.
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