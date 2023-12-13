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((الشورى)) يشيد بعطاءات الشرطة البحرينية وتضحياتهم في سبيل الوطن

12/13/2023 7:13:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬تحتفي‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬رفع‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وخالص‭ ‬التبريكات‭ ‬للمقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬معربًا‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬وافر‭ ‬التقدير‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالعطاءات‭ ‬المشهودة‭ ‬للشرطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وما‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬جبارة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬وصيانة‭ ‬مكتسباته،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أروع‭ ‬صور‭ ‬الوفاء‭ ‬والولاء‭ ‬للوطن‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يتقدم‭ ‬فيه‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالتهنئة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬فإنه‭ ‬ليؤكد‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬وجاهزية،‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ملموسة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي،‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬والنوعية‭ ‬التي‭ ‬تحفظ‭ ‬أمن‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تًأمين‭ ‬سلامتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقف‭ ‬والظروف،‭ ‬ليعم‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬ربوع‭ ‬المملكة‭.‬

ويؤكد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ما‭ ‬يشكله‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الامتنان‭ ‬للتضحيات‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفعة‭ ‬الوطن،‭ ‬مستذكرًا‭ ‬بكل‭ ‬العرفان‭ ‬والتقدير‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬والشرطة،‭ ‬والذين‭ ‬ستظل‭ ‬تضحياتهم‭ ‬خالدة‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬الوطن،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمنها‭ ‬وأمانها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أيده‭ ‬الله‭.‬

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