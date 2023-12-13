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تبني أول اتفاق تاريخي يدعو إلى ((التحول)) باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري

12/13/2023 7:13:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تبنت‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالتوافق‭ ‬أول‭ ‬اتفاق‭ ‬تاريخي‭ ‬بشأن‭ ‬المناخ‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التحوّل‮»‬‭ ‬باتجاه‭ ‬التخلي‭ ‬تدريجًا‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬الفحم‭ ‬والنفط‭ ‬والغاز‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الاحترار‭ ‬العالمي‭. ‬وأقر‭ ‬النص‭ ‬المنبثق‭ ‬من‭ ‬مفاوضات‭ ‬مطولة‭ ‬وصل‭ ‬خلالها‭ ‬المفاوضون‭ ‬الليل‭ ‬بالنهار‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ (‬كوب28‭) ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬بالتوافق‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬اعتراض‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬حوالي‭ ‬مئتي‭ ‬دولة‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الختامية‭ ‬للمؤتمر‭.‬

وعند‭ ‬افتتاح‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة،‭ ‬تبنى‭ ‬المندوبون‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬أعدّته‭ ‬الإمارات‭ ‬وقوبل‭ ‬ذلك‭ ‬بتصفيق‭ ‬حار‭ ‬من‭ ‬الحاضرين‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬الإماراتي‭ ‬سلطان‭ ‬الجابر‭ ‬إنه‭ ‬قرار‭ ‬‮«‬تاريخي‭ ‬لتسريع‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭... ‬لدينا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬صيغة‭ ‬حول‭ ‬الطاقات‭ ‬الأحفورية‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬النهائي‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬أدنوك‮»‬،‭ ‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬الإماراتية‭ ‬العملاقة،‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬فخورين‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتّحدة،‭ ‬بلدي،‭ ‬فخورة‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬أدته‭ ‬للتوصل‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭.‬

وقال‭ ‬المفوض‭ ‬الأوروبي‭ ‬للمناخ‭ ‬ووبكي‭ ‬هويكسترا‭ ‬قبل‭ ‬الجلسة‭ ‬‮«‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬عاماً،‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نقترب‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬نهاية‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭. ‬إننا‭ ‬نتخذ‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة،‭ ‬مهمة‭ ‬جدًا‮»‬‭ ‬لنبقي‭ ‬الاحترار‭ ‬عند‭ ‬1 , 5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭. ‬واعتبر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬أن‭ ‬عصر‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ينتهي،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬والإنصاف‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬ليس‭ ‬بوسع‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬أن‭ ‬تستغني‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬بالسرعة‭ ‬نفسها‭.‬

ورحب‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬المؤتمر‭ ‬البراء‭ ‬توفيق‭ ‬باتفاق‭ ‬دبي‭ ‬و«نجاح‭ ‬مخرجاته‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬تعدد‭ ‬المسارات‭ ‬والنهج‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬ظروف‭ ‬وأولويات‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬متحدثًا‭ ‬باسم‭ ‬المجموعة‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬التكيف‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬التأثر‭ ‬بالتغير‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬هدف‭ ‬1 , 5‭ ‬درجة‮»‬،‭ ‬ولكنه‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التكيف‭ ‬مشروط‭ ‬بأن‭ ‬توفر‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬‮«‬الدعم‭ ‬المادي‭ ‬والتقني‮»‬‭ ‬للدول‭ ‬النامية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬‮«‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ومحاربة‭ ‬الفقر‮»‬‭.‬

في‭ ‬الاتفاق‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬صفحة،‭ ‬تدعو‭ ‬الفقرة‭ ‬28‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬196‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التحول‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الطاقة،‭ ‬بطريقة‭ ‬عادلة‭ ‬ومنظمة‭ ‬ومنصفة،‭ ‬عبر‭ ‬تسريع‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العقد‭ ‬الحاسم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2050‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬يوصي‭ ‬به‭ ‬العلم‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬ثم،‭ ‬فإن‭ ‬التحول‭ ‬يتعلق‭ ‬بالطاقة،‭ ‬وليس‭ ‬بقطاعات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬البتروكيماويات‭. ‬لكن‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الحالي‭ ‬كانت‭ ‬مطلب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬خصوصا‭.‬

ولم‭ ‬ترد‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬الاستغناء‭ ‬التدريجي‮»‬‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والفحم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬طالبت‭ ‬به‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬دولة‭ ‬والآلاف‭ ‬من‭ ‬نشطاء‭ ‬المناخ‭.
‬والنص‭ ‬الذي‭ ‬اعتُمد‭ ‬بتوافق‭ ‬الآراء،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اعتراض‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬المشاركة‭ ‬وهي‭ ‬194‭ ‬دولة‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬تسوية‭ ‬مرضية‭ ‬تمامًا‭ ‬برأي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المندوبين‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬رأت‭ ‬أنه‭ ‬يتيح‭ ‬للبلدان‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬احتياطياتها‭.‬

ويتناقض‭ ‬الارتياح‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬خيبة‭ ‬أمل‭ ‬الجزر‭ ‬الصغيرة‭ ‬المهددة‭ ‬بالغرق‭. ‬وقالت‭ ‬آن‭ ‬راسموسن‭ ‬ممثلة‭ ‬جزر‭ ‬ساموا‭ ‬التي‭ ‬ترأس‭ ‬بلادها‭ ‬تحالف‭ ‬الدول‭ ‬الجزرية‭ ‬الصغيرة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬خطونا‭ ‬خطوة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬بالنسبة‭ ‬للوضع‭ ‬الراهن‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬نحتاج‭ ‬اليه‭ ‬حقًا‭ ‬هو‭ ‬تغيير‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قوبل‭ ‬بالتصفيق‭.‬

وحثت‭ ‬البرازيل‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬‮«‬الوسائل‭ ‬الضرورية‮»‬‭ ‬للدول‭ ‬النامية،‭ ‬حتى‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬وتوفير‭ ‬الكهرباء،‭ ‬وتقوية‭ ‬اقتصادها‭. ‬ودعا‭ ‬الامين‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتفاقية‭ ‬الإطارية‭ ‬للمناخ‭ ‬سايمن‭ ‬ستيل‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬الانتقال‭ ‬فورًا‭ ‬إلى‭ ‬العمل،‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬على‭ ‬جميع‭ ‬الحكومات‭ ‬وجميع‭ ‬الشركات‭ ‬أن‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬تأخير‭ ‬هذه‭ ‬الالتزامات‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة‭ ‬للاقتصاد‮»‬‭. ‬والاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬أتى‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس،‭ ‬يأتي‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬

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