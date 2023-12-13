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موسكو تدعو الأمم المتحدة إلى تنظيم مؤتمر دولي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

12/13/2023 7:13:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) موسكو‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف‭ ‬أمس‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬لتسوية‭ ‬النزاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬معتبرا‭ ‬ذلك‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬الممكن‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬الأبد‮»‬‭. ‬

وصرح‭ ‬لافروف‭ ‬للصحفيين‭ ‬بعد‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الروسي‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬الممكنة‭ ‬لحل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭ ‬وتسويتها‭ ‬بشكل‭ ‬عادل‭ ‬هي‭ ‬تنظيم‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬بمشاركة‭ ‬إلزامية‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬الخمسة‭ ‬الدائمين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ومنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬ومجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬الدور‭ ‬الرئيسي‮»‬‭ ‬فيه‭.

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬‮«‬أنطلق‭ ‬من‭ ‬مبدأ‭ ‬أن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‮»‬‭. ‬

وكرر‭ ‬الموقف‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬إنشاء‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬‮«‬وُعد‭ ‬بها‭ ‬رسميا‮»‬‭ ‬في‭ ‬1948،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬الظلم‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يغذي‭ ‬مشاعر‭ ‬إرهابية‭ ‬ومتطرفة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.

وتأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬لافروف‭ ‬بينما‭ ‬دعت‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إنساني‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬جحيما‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬والهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتواصلة‭ ‬والأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تسوء‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرئيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬انتقدت‭ ‬روسيا‭ ‬إسرائيل‭ ‬ودان‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬كارثة‮»‬‭ ‬إنسانية‭.‬

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