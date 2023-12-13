موسكو تدعو الأمم المتحدة إلى تنظيم مؤتمر دولي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) موسكو
– الوكالات: دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الأمم المتحدة إلى الدعوة إلى مؤتمر دولي لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، معتبرا ذلك السبيل الوحيد الممكن لحل الأزمة «إلى الأبد».
وصرح لافروف للصحفيين بعد كلمة أمام أعضاء مجلس الاتحاد الروسي بأن «الطريقة الوحيدة الممكنة لحل هذه المشكلة إلى الأبد وتسويتها بشكل عادل هي تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة إلزامية من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي».
وأضاف أنه يجب أن تلعب الأمم المتحدة «الدور الرئيسي» فيه.
وقال لافروف «أنطلق من مبدأ أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قادر على القيام بمبادرة من هذا النوع».
وكرر الموقف الروسي الذي يدعم إنشاء دولة فلسطينية «وُعد بها رسميا» في 1948، مشددا على أن «استمرار الظلم ضد الشعب الفلسطيني يغذي مشاعر إرهابية ومتطرفة قوية في المنطقة».
وتأتي تصريحات لافروف بينما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء إلى «وقف إنساني فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة الذي قالت إنه أصبح «جحيما على الأرض» بسبب القصف والهجمات الإسرائيلية المتواصلة والأوضاع الإنسانية التي تسوء يوما بعد يوم.
ومنذ بدء العدوان الإسرئيلي على غزة في السابع من أكتوبر، انتقدت روسيا إسرائيل ودان الرئيس فلاديمير بوتين ما وصفه بأنه «كارثة» إنسانية.
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