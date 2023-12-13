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ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 18 ألفا و608 جراء العدوان الإسرائيلي

12/13/2023 7:13:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬أمس،‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬ألفا‭ ‬و608‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬لليوم‭ ‬الـ68‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي،‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ارتكب‭ ‬16‭ ‬‮«‬مجزرة‭ ‬وجرائم‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬ممنهجة‮»‬‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

‭ ‬وذكر‭ ‬القدرة‭ ‬أنه‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬196‭ ‬شهيدا‭ ‬و499‭ ‬إصابة‭ ‬خلال‭ ‬ساعات،‭ ‬ومازال‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬تحت‭ ‬الانقاض‭ ‬وفي‭ ‬الطرقات‭. ‬

وأفاد‭ ‬بارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬الجرحى‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬ألفا‭ ‬و594‭ ‬إصابة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬قال‭ ‬القدرة‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شدد‭ ‬حصار‭ ‬واستهداف‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وإطلاق‭ ‬النار‭ ‬باتجاه‭ ‬غرف‭ ‬المرضى‭ ‬والساحات‭. ‬

‭ ‬وحذر‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬طفلا‭ ‬في‭ ‬عناية‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬المذكور‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬تركهم‭ ‬بلا‭ ‬حليب‭ ‬وبدون‭ ‬أجهزة‭ ‬دعم‭ ‬الحياة‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يشدّد‭ ‬حصار‭ ‬واستهداف‭ ‬مستشفى‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ويمنع‭ ‬عنها‭ ‬الماء‭ ‬والطعام‭ ‬والكهرباء‭ ‬ويمنع‭ ‬وصول‭ ‬الجرحى‭ ‬والمرضى‭ ‬إليها‭. ‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإجرام‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ضد‭ ‬مستشفيات‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬هدفه‭ ‬إنهاء‭ ‬الوجود‭ ‬الصحي‭ ‬وإجبار‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬النزوح‭ ‬القسري‮»‬‭. ‬

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