ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 18 ألفا و608 جراء العدوان الإسرائيلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) غزة - (د ب أ): أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 18 ألفا و608 جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ68 على التوالي.
وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 16 «مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة» في كافة مناطق قطاع غزة.
وذكر القدرة أنه وصل إلى المستشفيات 196 شهيدا و499 إصابة خلال ساعات، ومازال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.
وأفاد بارتفاع حصيلة الجرحى إلى 50 ألفا و594 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
من جهة أخرى قال القدرة إن الجيش الإسرائيلي شدد حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة وإطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات.
وحذر من مخاطر على 12 طفلا في عناية الأطفال في المستشفى المذكور «نتيجة تركهم بلا حليب وبدون أجهزة دعم الحياة».
كما قال إن الجيش الإسرائيلي يشدّد حصار واستهداف مستشفى العودة في غزة ويمنع عنها الماء والطعام والكهرباء ويمنع وصول الجرحى والمرضى إليها.
وأضاف أن «الإجرام الإسرائيلي ضد مستشفيات شمال غزة هدفه إنهاء الوجود الصحي وإجبار سكان المنطقة على النزوح القسري».
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