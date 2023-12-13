إسرائيل تتكبد أكبر خسائر في غزة منذ أكتوبر وتواجه عزلة دبلوماسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومع‭ ‬قتال‭ ‬عنيف‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وجنوب‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬مطالبة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬‮«‬العشوائي‮»‬‭ ‬للمدنيين‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الدولي‭ ‬لإسرائيل‭. ‬

وقصفت‭ ‬طائرات‭ ‬مجددا‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬وكالات‭ ‬إغاثة‭ ‬إن‭ ‬حلول‭ ‬الطقس‭ ‬الشتوي‭ ‬الممطر‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬تعانيه‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬بينما‭ ‬تنام‭ ‬في‭ ‬خيام‭ ‬بدائية‭. ‬والأغلبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬باتوا‭ ‬مشردين‭. ‬

وشنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملتها‭ ‬العسكرية‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬القطاع‭ ‬معتمدة‭ ‬على‭ ‬تعاطف‭ ‬دولي‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

لكن‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬حاصرت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬القطاع‭ ‬وحولت‭ ‬أغلبه‭ ‬إلى‭ ‬ركام‭. ‬وتقول‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬حملة‭ ‬إسرائيل‭ ‬قتلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬ألفا‭ ‬ويخشى‭ ‬أن‭ ‬آلافا‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬يتسنى‭ ‬لسيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‭. ‬

وسعى‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬إلى‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬مأوى‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬عند‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭ ‬للقطاع‭. ‬وكانت‭ ‬جثث‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬عدة‭ ‬أطفال‭ ‬صغار،‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬ملقاة‭ ‬تحت‭ ‬المطر‭ ‬في‭ ‬أكفان‭ ‬بيضاء‭ ‬ملطخة‭ ‬بالدماء‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬جثة‭ ‬لطفل‭ ‬حديث‭ ‬الولادة‭ ‬ملفوفة‭ ‬ببطانية‭ ‬وردية‭ ‬اللون‭. ‬

وجمع‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬رياش‭ ‬جثتي‭ ‬ابنتي‭ ‬شقيقته‭ ‬سما‭ ‬وسارة،‭ ‬وعمرهما‭ ‬خمس‭ ‬وسبع‭ ‬سنوات‭. ‬وبينما‭ ‬كان‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬حاملا‭ ‬جثة‭ ‬إحدى‭ ‬الفتاتين،‭ ‬سحب‭ ‬أحد‭ ‬أقاربه‭ ‬الكفن‭ ‬وصرخ‭ ‬‮«‬هدول‭ ‬أطفال‭! ‬أطفال‭! ‬هما‭ ‬بيقتلوا‭ ‬حدا‭ ‬غير‭ ‬الأطفال؟‭ ‬لا‭! ‬أطفال‭ ‬أبرياء‭ ‬قتلوهم‭ ‬بأيديهم‭ ‬القذرة‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬انهيار‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وسعت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬حملتها‭ ‬البرية‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬باقتحام‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬الجنوبية‭ ‬الرئيسية‭. ‬

وفي‭ ‬تلك‭ ‬الأثناء،‭ ‬لم‭ ‬يهدأ‭ ‬القتال‭ ‬وسط‭ ‬الركام‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أنها‭ ‬حققت‭ ‬أغلب‭ ‬أهدافها‭ ‬العسكرية‭ ‬هناك‭. ‬

وأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬جنودها‭ ‬قُتلوا‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬كولونيل‭ ‬في‭ ‬لواء‭ ‬جولاني‭ ‬للمشاة‭ ‬ولفتنانت‭ ‬كولونيل‭ ‬قاد‭ ‬كتيبة‭ ‬في‭ ‬لواء‭ ‬جولاني‭. ‬وتلك‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬منذ‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وذكر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬القتلى‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشجاعية‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬نصب‭ ‬كمين‭ ‬للقوات‭ ‬وهي‭ ‬تحاول‭ ‬إنقاذ‭ ‬مجموعة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬هاجموا‭ ‬مقاتلين‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المباني‭. ‬

وقالت‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬مقتل‭ ‬عشرة‭ ‬أغلبهم‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬ليلة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الشجاعية‭ ‬شرق‭ ‬غزة،‭ ‬وتزايد‭ ‬أعداد‭ ‬قتلاهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محاور‭ ‬القتال،‭ ‬يؤكد‭ ‬حجم‭ ‬الخسارة‭ ‬والفشل‭ ‬لقادة‭ ‬الكيان‭ ‬وجيشه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬بأس‭ ‬المقاومة‭ ‬وكتائب‭ ‬القسام‭ ‬الذين‭ ‬يوفون‭ ‬بوعدهم‭ ‬بجعل‭ ‬غزة‭ ‬مقبرة‭ ‬للغزاة‮»‬‭. ‬

وتابعت‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نقول‭ ‬للصهاينة‭ ‬إن‭ ‬قيادتكم‭ ‬الفاشلة‭ ‬لا‭ ‬تلقي‭ ‬أي‭ ‬اعتبار‭ ‬لحياة‭ ‬جنودكم‭ ‬الذين‭ ‬يقتلون‭ ‬ويصابون‭ ‬يوميا‭ ‬بالعشرات،‭ ‬ولا‭ ‬خيار‭ ‬لكم‭ ‬سوى‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬فكلما‭ ‬زادت‭ ‬مدة‭ ‬وجودكم‭ ‬فيها‭ ‬زادت‭ ‬فاتورة‭ ‬قتلاكم‭ ‬وخسائركم،‭ ‬وستخرجون‭ ‬منها‭ ‬تجرون‭ ‬ذيل‭ ‬الخيبة‭ ‬والخسران‭ ‬بإذن‭ ‬الله‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أيضا،‭ ‬دار‭ ‬قتال‭ ‬عنيف‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬جباليا‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬حاصرت‭ ‬مستشفى‭ ‬واقتحمته‭ ‬واعتقلت‭ ‬أفرادا‭ ‬من‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬وأساءت‭ ‬معاملتهم‭. ‬

وفي‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬تقدمت‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬اقتحمت‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬صوب‭ ‬قلب‭ ‬المدينة‭. ‬ويقول‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬قتالا‭ ‬عنيفا‭ ‬يدور‭ ‬دون‭ ‬محاولات‭ ‬أخرى‭ ‬للتقدم‭.‬

وتقول‭ ‬وكالات‭ ‬دولية‭ ‬إن‭ ‬المساعدات‭ ‬المحدودة‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬توزع‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬برفح‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭. ‬وحتى‭ ‬هناك‭ ‬بات‭ ‬الوضع‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬مع‭ ‬احتماء‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

ومن‭ ‬رفح،‭ ‬قالت‭ ‬جيما‭ ‬كونيل‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬فريق‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬لرويترز‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬‮«‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬والرياح‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭. ‬أمر‭ ‬مريع‭ ‬لكل‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬الملاجئ‭ ‬المؤقتة‮»‬‭. ‬

وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬تشجع‭ ‬دخول‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬للقطاع‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬وتعلن‭ ‬يوميا‭ ‬فترات‭ ‬توقف‭ ‬لأربع‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬قرب‭ ‬رفح‭ ‬لمساعدة‭ ‬المدنيين‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬للمساعدات‭. ‬وتقول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬يتأثر‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬بعمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬المرهقة‭ ‬وانعدام‭ ‬الأمن‭.

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وليس‭ ‬لتصويت‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬يطالب‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬أي‭ ‬قوة‭ ‬قانونية‭ ‬إلزامية‭ ‬لكنه‭ ‬أقوى‭ ‬مؤشر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬تراجع‭ ‬الدعم‭ ‬الدولي‭ ‬لأفعال‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأيدت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬وعددها‭ ‬193،‭ ‬القرار‭ ‬ولم‭ ‬تنضم‭ ‬سوى‭ ‬ثماني‭ ‬دول‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬رفضه‭.‬