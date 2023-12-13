Thursday, 14 December 2023 06:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمن الوطن في صدارة الأولويات:المملكة تحتفل بيوم الشرطة البحرينية وسط إنجازات حظيت بإشادات العالم

12/13/2023 7:13:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحتفل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬الموافق‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬تحتفي‭ ‬باعتزاز‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬رجال‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬من‭ ‬إخلاص‭ ‬وتضحيات‭ ‬وجهود‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬نهضة‭ ‬الوطن‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمنه‭ ‬واستقراره‭ ‬ورخائه‭ ‬وصيانة‭ ‬مكتسباته‭. ‬وتأتي‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إنجازات‭ ‬أمنية‭ ‬ومبادرات‭ ‬إنسانية‭ ‬وحقوقية‭ ‬كانت‭ ‬محل‭ ‬إشادة‭ ‬دولية‭ ‬مثل‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬الحضاري‭ ‬للعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬والمنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬وإطلاق‭ ‬منهج‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬ومكافحة‭ ‬التطرف‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمبادئ‭ ‬الحضارية‭ ‬التي‭ ‬تحتويها‭ ‬الرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ويأتي‭ ‬الاحتفال‭ ‬بهذا‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬تكريما‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬كما‭ ‬تستذكر‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تضحيات‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬والشرطة،‭ ‬الذين‭ ‬ضحوا‭ ‬بأرواحهم‭ ‬الطاهرة‭ ‬ودمائهم‭ ‬الزكية‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

MENAFN13122023000055011008ID1107592204

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث