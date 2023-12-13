أمن الوطن في صدارة الأولويات:المملكة تحتفل بيوم الشرطة البحرينية وسط إنجازات حظيت بإشادات العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحتفل مملكة البحرين اليوم الموافق الرابع عشر من ديسمبر بيوم الشرطة البحرينية، الذي يمثل مناسبة وطنية تحتفي باعتزاز بما يقدمه رجال شرطة البحرين البواسل من إخلاص وتضحيات وجهود في سبيل نهضة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ورخائه وصيانة مكتسباته. وتأتي احتفالات المملكة هذا العام في ظل إنجازات أمنية ومبادرات إنسانية وحقوقية كانت محل إشادة دولية مثل المشروع الوطني الحضاري للعقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، والمنصة الوطنية للحماية المدنية وإطلاق منهج التعايش السلمي ومكافحة التطرف وغيرها من المبادرات التي تجسد القيم الإنسانية والمبادئ الحضارية التي تحتويها الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي الاحتفال بهذا اليوم الوطني تكريما للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، كما تستذكر المملكة في هذه المناسبة تضحيات شهداء الواجب من رجال الأمن والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية دفاعا عن الوطن والمواطنين والمقيمين.
MENAFN13122023000055011008ID1107592204
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.