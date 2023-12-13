د. الرميحي: الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية مناسبة لاستذكار جهود رجالنا البواسل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية مناسبة وطنية عظيمة نعبر من خلالها عن فخرنا واعتزازنا بما يقدمه رجالنا البواسل من تضحيات وإخلاص، ونستذكر من خلالها جهودهم في المساهمة في نهضة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، ووصولاً إلى تحقيق الرخاء والازدهار. وأشار الرميحي في تصريح له بمناسبة يوم الشرطة البحرينية الذي يصادف الرابع عشر
من شهر ديسمبر من كل عام، إلى أن الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، أسهمت في تعزيز وتطوير المنظومة الأمنية نحو المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وحماية مقدرات الوطن ومنجزاته التنموية، بما يحقق الحياة الكريمة والعيش الرغيد في أمن وأمان مملكة البحرين.
ولفت الرميحي إلى أن الشّرطة البحرينية قطعت أشواطًا كبيرة ووصلت إلى مستويات متقدّمة في الكفاءة والتّجهيزات، وذلك من خلال الخطط والبرامج الناجحة التي تسير عليها وزارة الداخلية، مشيداً بجهود جميع منتسبي وزارة الداخلية لعملهم الدؤوب وإخلاصهم وتفانيهم في خدمة المجتمع، والمبادرات القيمة التي تسهم في تعزيز مفاهيم الانتماء والوحدة الوطنية من خلال الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا».
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