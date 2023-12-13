د. الرميحي: الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية مناسبة لاستذكار جهود رجالنا البواسل

ولفت‭ ‬الرميحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشّرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬قطعت‭ ‬أشواطًا‭ ‬كبيرة‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متقدّمة‭ ‬في‭ ‬الكفاءة‭ ‬والتّجهيزات،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬تسير‭ ‬عليها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لعملهم‭ ‬الدؤوب‭ ‬وإخلاصهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬والمبادرات‭ ‬القيمة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مفاهيم‭ ‬الانتماء‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭.‬

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