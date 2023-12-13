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د. الرميحي: الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية مناسبة لاستذكار جهود رجالنا البواسل

12/13/2023 7:13:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬عظيمة‭ ‬نعبر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬فخرنا‭ ‬واعتزازنا‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬رجالنا‭ ‬البواسل‭ ‬من‭ ‬تضحيات‭ ‬وإخلاص،‭ ‬ونستذكر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬الوطن‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمنه‭ ‬واستقراره،‭ ‬ووصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الرخاء‭ ‬والازدهار‭. ‬وأشار‭ ‬الرميحي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭
‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬نحو‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المجتمع‭ ‬وحماية‭ ‬مقدرات‭ ‬الوطن‭ ‬ومنجزاته‭ ‬التنموية،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬والعيش‭ ‬الرغيد‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬وأمان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ولفت‭ ‬الرميحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشّرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬قطعت‭ ‬أشواطًا‭ ‬كبيرة‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متقدّمة‭ ‬في‭ ‬الكفاءة‭ ‬والتّجهيزات،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬تسير‭ ‬عليها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لعملهم‭ ‬الدؤوب‭ ‬وإخلاصهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬والمبادرات‭ ‬القيمة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مفاهيم‭ ‬الانتماء‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭.‬

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