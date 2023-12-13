فعاليات وطنية: ((الداخلية)) أسست لمبادئ ومفاهيم حديثة في المجال الأمني والحقوقي بمبادرات نوعية حديثة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالوا‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬رؤية‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬استطاعت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬الأمنية‭ ‬الحديثة‭ ‬كقانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬هو‭ ‬فرصة‭ ‬لتكريم‭ ‬وتقدير‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بجد‭ ‬واجتهاد‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المجتمع‭.‬

كما‭ ‬استطاعت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬تؤسس‭ ‬لمبادئ‭ ‬ومفاهيم‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭ ‬والحقوقي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬إحلال‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭.‬

مضيفين‭ ‬إن‭ ‬الأمن‭ ‬هو‭ ‬عصب‭ ‬التنمية‭ ‬والتطور‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وبجهود‭ ‬رجالاتها‭ ‬الأوفياء‭ ‬قد‭ ‬تفانوا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن،‭ ‬والنظام‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأسس‭ ‬علمية‭ ‬ومعرفة‭ ‬وتخصص،‭ ‬مما‭ ‬عزز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأمني‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة،‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬المنجزات‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رؤية‭ ‬متقدمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وجهود‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭.‬





من‭ ‬جانبه‭ ‬رفع‭ ‬المستشار‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬بونجمة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬أصدق‭ ‬التهاني‭ ‬وخالص‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬واشاد‭ ‬بونجمة‭ ‬بجهود‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬الحضارية،‭ ‬وفق‭ ‬منهجية‭ ‬رائدة،‭ ‬واستراتيجية‭ ‬شاملة،‭ ‬تنفيذا‭ ‬للرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مثمنا‭ ‬عطاء‭ ‬وإخلاص‭ ‬ومهنية‭ ‬كافة‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬بسط‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬ربوع‭ ‬الوطن،‭ ‬وصون‭ ‬مقدراته‭ ‬ومكتسباته،‭ ‬وحماية‭ ‬أرواح‭ ‬وممتلكات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬إنجازات‭ ‬البلاد،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬عيد‭ ‬بوخماس‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬مناسبة‭ ‬جليلة‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تبذله‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬وبكل‭ ‬إخلاص‭ ‬وتفان‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬البحرين‭ ‬وحماية‭ ‬المكتسبات‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المنجزات‭ ‬الوطنية‭ ‬ضمن‭ ‬المسيرة‭ ‬المباركة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لتعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬لشرطة‭ ‬البحرين‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬أمني‭ ‬احترافي‭ ‬ضمن‭ ‬متابعة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬نجيب‭ ‬الكواري‭ ‬إن‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬يأتي‭ ‬اعتزازاً‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تبذله‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬استقراره،‭ ‬وتضحياتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬كي‭ ‬ينعم‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬بنعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيداً‭ ‬بحرص‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬والثقة‭ ‬لشرطة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬للقيام‭ ‬بدورهم‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬لرفعة‭ ‬المملكة‭. ‬منوهاً‭ ‬بدور‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬رؤى‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬ووضع‭ ‬الاستراتيجيات،‭ ‬ومواكبة‭ ‬المتغيرات‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬قطاعات‭ ‬الوزارة،‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الأمنية‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تبذله‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الوطني،‭ ‬وحماية‭ ‬مقومات‭ ‬الدولة‭ ‬ومؤسساتها،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الأمنية‭ ‬وكسب‭ ‬ثقة‭ ‬المواطنين‭ ‬وتعاونهم‭ ‬ضمن‭ ‬شراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬متميزة‭ ‬واستراتيجية‭ ‬أمنية‭ ‬متطورة،‭ ‬وكوادر‭ ‬أمنية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الظروف‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬وولائهم‭ ‬وإخلاصهم‭ ‬للوطن‭ ‬ولقائد‭ ‬المسيرة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وفي‭ ‬قراءة‭ ‬اجتماعية‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬موزه‭ ‬عيسى‭ ‬الدوي‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬العلوم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬استاذ‭ ‬مشارك‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬أنه‭ ‬ومن‭ ‬منطق‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتكاتف‭ ‬الجهات‭ ‬العامة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬نفخر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬الحرين‭ ‬بتبني‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لبرنامج‭ ‬مهمة‭ ‬ذات‭ ‬أثر‭ ‬اجتماعي‭ ‬مثل‭ ‬برنامج‭ (‬معاً‭) ‬لمكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭.‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬مستغرباً‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تبني‭ ‬هذه‭ ‬الأفكار‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يدعم‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬لما‭ ‬على‭ ‬كاهل‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬وحفظ‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬السلوكيات‭ ‬المنحرفة‭ ‬مثل‭ ‬العنف‭ ‬والعدوان‭ ‬واختيارها‭ ‬للمدارس‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬المدرسة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬التربوية‭ ‬والتعليمية‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان،‭ ‬وهي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬تأثيرها‭ ‬وأهميتها‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬الأسرة‭ ‬لمكافحة‭ ‬تلك‭ ‬الظواهر‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنتج‭ ‬من‭ ‬الاختلاط‭ ‬بالمدارس‭.‬

وفي‭ ‬قراءة‭ ‬تربوية‭ ‬أوضح‭ ‬الباحث‭ ‬التربوي‭ ‬د‭. ‬فاضل‭ ‬حبيب‭ ‬أن‭ ‬مسؤولية‭ ‬الأمن‭ ‬أصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬مسؤولية‭ ‬مجتمعية‭ ‬تشاركية،‭ ‬فهي‭ ‬تشمل‭ ‬كافة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬ومكوناته،‭ ‬ولذلك‭ ‬انبثق‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ (‬معًا‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬ركائز‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬معًا‮»‬‭ ‬يضمن‭ ‬تغيير‭ ‬الأفكار‭ ‬والسلوكيات‭ ‬الخاطئة‭ ‬لدى‭ ‬النشء‭ ‬وتوجيه‭ ‬الطاقات‭ ‬نحو‭ ‬البوصلة‭ ‬الصحيحة،‭ ‬وعليه‭ ‬يتوجّب‭ ‬علينا‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬تأطير‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬لكي‭ ‬تكفل‭ ‬استدامة‭ ‬الأثر،‭ ‬وذلك‭ ‬لا‭ ‬يتأتى‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬تشريعية‭ ‬تحدد‭ ‬أطر‭ ‬واجبات‭ ‬الطفل‭ ‬وحقوقه‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتضمن‭ ‬حمايته‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬التنمر‭.‬

وفي‭ ‬قراءة‭ ‬أكاديمية‭ ‬للمنجز‭ ‬الأمني‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬المحاري‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬إن‭ ‬المتتبع‭ ‬للتداعيات‭ ‬التي‭ ‬يخلّفها‭ ‬العنف،‭ ‬وعند‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬جذورها‭ ‬البيولوجية‭ ‬والسيكولوجية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والبيئية‭ ‬باعتبارها‭ ‬ظاهرة‭ ‬متعددة‭ ‬الجوانب؛‭ ‬تتضح‭ ‬الأهمية‭ ‬والمسئولية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تقتضي‭ ‬توسيع‭ ‬أفق‭ ‬التصدي‭ ‬لها‭ ‬ومواجهتها‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭. ‬ولهذا‭ ‬جاء‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬معا‮»‬‭ ‬الوطني‭ ‬لمكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬الذي‭ ‬تُعده‭ ‬وتُشرف‭ ‬على‭ ‬تطبيقه‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬بمختلف‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشروعاً‭ ‬وطنياً‭ ‬رائداً‭ ‬يُعزّز‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بارتكازه‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬التدريب‭ ‬للعناصر‭ ‬البحرينية‭ ‬ذات‭ ‬الكفاءة‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقاية‭ ‬وتوعية‭ ‬النشء‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬الآمنة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تقليل‭ ‬نسبة‭ ‬الجريمة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المستدامة‭ ‬لرؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030م‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬الإعلامية‭ ‬والباحثة‭ ‬د‭. ‬سهير‭ ‬بنت‭ ‬سند‭ ‬المهندي‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ورجالاتها‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬المملكة‭ ‬لم‭ ‬تتوان‭ ‬لحظة‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬إلى‭ ‬الأمام،‭ ‬ومواكبة‭ ‬كل‭ ‬تطور‭ ‬للتقدم‭ ‬بالفكر،‭ ‬والعلم،‭ ‬والخبرة،‭ ‬وتقديم‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬النواحي‭ ‬الأمنية؛‭ ‬لتساهم‭ ‬بما‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الإتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬ومحاربة‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال،‭ ‬ومواجهة‭ ‬التطرف‭ ‬العنيف‭ ‬ومكافحته‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬وأثارها‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قالت‭ ‬الإعلامية‭ ‬زهراء‭ ‬حبيب‭ ‬من‭ ‬صحيفة‭ ‬الوطن‭ ‬ورئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الحريات‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬إن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬لهو‭ ‬لفتة‭ ‬بسيطة‭ ‬لما‭ ‬يبذله‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬السلك‭ ‬الأمني‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬وطني‭ ‬لحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويوم‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬فخرنا‭ ‬بهذه‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬شأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬وحققت‭ ‬مستويات‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬وتسعى‭ ‬دائماً‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬وتوفير‭ ‬أحدث‭ ‬المعدات‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬بمختلف‭ ‬أشكالها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعتماد‭ ‬أحدث‭ ‬الآليات‭ ‬والمعدات‭ ‬والطرق‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬للرصد‭ ‬والتتبع،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭.‬

وقال‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحافي‭ ‬سعد‭ ‬راشد‭ ‬إن‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬يعبر‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬ومقيم‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الامتنان‭ ‬والتقدير‭ ‬لما‭ ‬تبذله‭ ‬منظومتنا‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬عظيمة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬طفرات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬والانسانية‭ ‬ومنها‭ ‬برنامج‭ ‬معاً‭ ‬والمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬فالعمل‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبفضل‭ ‬رجال‭ ‬أمننا‭ ‬البواسل‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ابتكار‭ ‬الممارسات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مجمل‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬معدلات‭ ‬الجريمة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬والأسرة‭ ‬البحرينية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬الناشط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أسامة‭ ‬الشاعر‭ ‬بآليات‭ ‬التحديث‭ ‬والتطوير‭ ‬المستمر‭ ‬للكوادر‭ ‬الشرطية،‭ ‬بوصفها‭ ‬منهجاً‭ ‬قائماً‭ ‬ومستمراً‭ ‬للوزارة‭ ‬لمواكبة‭ ‬المتغيرات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬مكافحة‭ ‬الجريمة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬مكنها‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬دورها‭ ‬الوطني‭ ‬بكل‭ ‬احترافية‭ ‬وانضباط،‭ ‬ووفر‭ ‬لها‭ ‬كل‭ ‬المقومات‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬جاهزيتها‭ ‬وقدراتها‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأوضاع‭ ‬والظروف‭.‬

وأكدت‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تؤسس‭ ‬لمبادئ‭ ‬ومفاهيم‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭ ‬والحقوقي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬إحلال‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وأوضحت‭ ‬الزايد‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬ونظام‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬غيّرا‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭ ‬نظرة‭ ‬المجتمع‭ ‬لموضوع‭ ‬الأمن‭ ‬والحقوق،‭ ‬وإرساء‭ ‬ثقافة‭ ‬مهمة‭ ‬تُعنى‭ ‬بالحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع،‭ ‬عوضًا‭ ‬عن‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬ارتكابه‭ ‬من‭ ‬فعل‭ ‬أو‭ ‬جريمة‭ ‬والعقاب‭ ‬المترتب‭ ‬عليها،‭ ‬بحيث‭ ‬انطلق‭ ‬القانون‭ ‬ليؤصل‭ ‬ثقافة‭ ‬حضارية‭ ‬وأمنية‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬الخطأ‭ ‬من‭ ‬الأساس،‭ ‬وبالتالي‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬يعمه‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والاستقرار‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬العميق‭ ‬للجهود‭ ‬البارزة‭ ‬والتضحيات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬هو‭ ‬فرصة‭ ‬لتكريم‭ ‬وتقدير‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بجد‭ ‬واجتهاد‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المجتمع،‭ ‬حيث‭ ‬يبذلون‭ ‬تضحيات‭ ‬كبيرة‭ ‬يومياً،‭ ‬ويبقون‭ ‬ملتزمين‭ ‬بحماية‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬يشعر‭ ‬بها‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

بدورها‭ ‬أكدت‭ ‬النائب‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الظاعن‭ ‬إن‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬يمثل‭ ‬مناسبة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الامتنان‭ ‬والتقدير‭ ‬لرجال‭ ‬الشرطة‭ ‬البواسل‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬الامتنان‭ ‬لدورهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬واستقرار‭ ‬الوطن،‭ ‬مشيدة‭ ‬بعطاءات‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬مصدر‭ ‬تقدير‭ ‬واعتزاز‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الذين‭ ‬ينعمون‭ ‬بالأمن‭ ‬والأمان‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬النائب‭ ‬باسمة‭ ‬مبارك‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حققت‭ ‬برامج‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬العدالة‭ ‬الاصلاحية‭ ‬عبر‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وتدشين‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬نجاحا‭ ‬ملفتا‭ ‬وتقديرا‭ ‬عاليا‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬وعزز‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬وارتقى‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬مبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وهذه‭ ‬انجازات‭ ‬تحسب‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وللفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬الكاتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬محميد‭ ‬المحميد‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومرور‭ ‬104‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬وضمن‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬نتوجه‭ ‬بعظيم‭ ‬الشكر‭ ‬وبالغ‭ ‬التقدير‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وإلى‭ ‬كافة‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬وانجازاتهم،‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الوطن،‭ ‬وصون‭ ‬مقدراته‭ ‬ومكتسباته،‭ ‬وفق‭ ‬منهجية‭ ‬رفيعة،‭ ‬وجاهزية‭ ‬عالية،‭ ‬وأداء‭ ‬متميز،‭ ‬وشراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬رائدة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬حسن‭ ‬الطالع‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬بالأمس‭ ‬خبر‭ ‬تسلم‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الذهبي‭ ‬كأماكن‭ ‬عمل‭ ‬معززة‭ ‬للصحة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬أحد‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭)‬،‭ ‬كمثال‭ ‬ونموذج‭ ‬لما‭ ‬حصده‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬وشهادات‭ ‬تقدير‭ ‬وإشادات‭ ‬عالمية‭ ‬ودولية‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬د‭. ‬خلود‭ ‬القطان‭ ‬إن‭ ‬بيئة‭ ‬البحرين‭ ‬الآمنة‭ ‬شكلت‭ ‬عنصر‭ ‬جذب‭ ‬للاستثمارات‭ ‬والسياحة‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬ذلك‭ ‬ليتحقق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬الجبارة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭. ‬إننا‭ ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬نقف‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬لنحيي‭ ‬أفراد‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يبذلونه‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬سيدة‭ ‬الأعمال‭ ‬منال‭ ‬الصديقي‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬مناسبة‭ ‬لها‭ ‬طابع‭ ‬خاص‭ ‬ومميز‭ ‬يحكي‭ ‬عطاء‭ ‬الجنود‭ ‬البواسل‭ ‬حتى‭ ‬يعيش‭ ‬الوطن‭ ‬والشعب‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬دائما‭ ‬سياج‭ ‬أمن‭ ‬وأمان‭ ‬وأن‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬فرصة‭ ‬لأن‭ ‬يقول‭ ‬لهم‭ ‬الجميع‭ ‬شكرا‭ ‬على‭ ‬عطائكم‭ ‬وتضحياتكم‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬نهضة‭ ‬الوطن‭ ‬وتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينعم‭ ‬الجميع‭ ‬بالأمن‭ ‬والاستقرار‭. ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬تتقدم‭ ‬وتنهض‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وأن‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬يمثل‭ ‬نجاحا‭ ‬باهرا‭ ‬لتحقيق‭ ‬نهضة‭ ‬اقتصادية‭ ‬تحققت‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬بفضل‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬المجتمعي‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬أسست‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1919‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬العظمة‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حاكم‭ ‬البحرين،‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه،‭ ‬ليصدر‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬قانون‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1920‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬بـ‭(‬قانون‭ ‬البوليس‭) ‬كأول‭ ‬تشريع‭ ‬قانوني‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ينظم‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬منضبطة‭ ‬لحفظ‭ ‬أمن‭ ‬الوطن،‭ ‬ولتبدأ‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬تحقيق‭ ‬قفزات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية‭ ‬والخدمات‭ ‬الشرطية‭.‬