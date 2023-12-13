بلدي الجنوبية يستعرض مقترحات تغيير آلية صرف أكياس القمامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقرت اللجنة الفنية بمجلس بلدي الجنوبية في الاجتماع الثامن لدور الانعقاد السادس للمجلس الموافقة على تغيير مسمى مجمع رقم 643 بالنويدرات إلى الشمالي وتغيير مسمى مجمع رقم 646 بالمنطقة ذاتها في الدائرة الرابعة إلى الجنوبي وذلك بسبب وقوع المشاكل وحدوث اللبس عند توصيل الطلبات في المجمعين بالإضافة إلى عملية التسهيل على القاطنين في -المجمعين المذكورين- للتفريق بين المناطق والأحياء السكنية.
واستعرض المجلس مشروع قانون إصدار قانون تنظيم المباني الذي ناقشته اللجنة الفنية في اجتماع مسبق مع المستشار عبدالفتاح علمي الصالحي.
وأوصت اللجنة بالموافقة بالإجماع على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المباني نظرا لشموليته وما يحتويه على جوانب مضيئة وتشريعات عصرية تواكب النهضة العمرانية والتطور الذي تشهده مملكة البحرين وفق الرؤية الاقتصادية الطموحة وبما يضمن المرونة والسهولة لقطاع الإنشاءات والقطاع العقاري ومراعاة أفضل الممارسات المعمول بها مع الأخذ في الاعتبار استبدال مصطلح (ذوي الإعاقة) الوارد في مشروع القانون إلى مصطلح (ذوي الهمم) وذلك تماشياً مع التوجه الجديد للدولة.
كما أدرج في الاجتماع موضوع متابعة مستجدات مشروع 1056 الخاص بإنشاء وتطوير البنية التحتية والإنارة ومتابعة مستجدات موضوع ربط شارع الحنينية مع شارع المعسكر ومتابعة مستجدات موضوع تطوير شارع 96 القريب من ألبا.
وتطرق الاجتماع إلى مقترح تغيير اسم شارع 4111 بمجمع 841 بالمنطقة التعليمية في مدينة عيسى باسم الوجيه محمد إبراهيم المطوع وذلك عرفانا وتقديراً للمسيرة الحافلة بالعطاء لهذه الشخصية الوطنية في مختلف المحافل المحلية والدولية عبر العديد من المناصب التي تقلدها بشكل عام من ناحية ومن جانب آخر لإسهامات الوجيه محمد إبراهيم المطوع وتبرعه بتجهيز الشارع المذكور بالمظلات والأنوار لحماية المشاة والطلبة من أشعة الشمس أثناء العبور.
ومرر الاجتماع مقترح تغيير ملعب لغرض إنشاء مواقف للسيارات بالدائرة الأولى بمجمع 808 طريق 811 في مدينة عيسى وفقا لعريضة موقعة من أهالي المجمع بهدف إيجاد حل لمشكلة عدم توفر مواقف كافية للسيارات في الدائرة الأولى وتحديدا داخل الأحياء السكنية.
وناقش الاجتماع مقترح إنشاء مسجد في مجمع 1056 بمنطقة الزلاق بالدائرة التاسعة بمبرر اكتظاظ المنطقة بالسكان والكثافة السكانية العالية ووفقا لمطالبات الأهالي بإنشاء المسجد خدمة لأهالي المنطقة حيث أوصت اللجنة بالموافقة على هذا المقترح بناء على الدراسة المتعلقة بهذا الشأن.
كما عرض اجتماع المجلس مقترحات تغيير آلية صرف أكياس القمامة باستلامها مرة واحدة كل 3 أو 6 أشهر بدلا من استلامها شهريا وتوصيل الأكياس إلى منازل كبار السن كما كان معمولا به سابقا وذلك بهدف التسهيل على المواطنين عامة وكبار السن خاصة.
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