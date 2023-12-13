بلدي الجنوبية يستعرض مقترحات تغيير آلية صرف أكياس القمامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أقرت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثامن‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬السادس‭ ‬للمجلس‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬مسمى‭ ‬مجمع‭ ‬رقم‭ ‬643‭ ‬بالنويدرات‭ ‬إلى‭ ‬الشمالي‭ ‬وتغيير‭ ‬مسمى‭ ‬مجمع‭ ‬رقم‭ ‬646‭ ‬بالمنطقة‭ ‬ذاتها‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬إلى‭ ‬الجنوبي‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬وقوع‭ ‬المشاكل‭ ‬وحدوث‭ ‬اللبس‭ ‬عند‭ ‬توصيل‭ ‬الطلبات‭ ‬في‭ ‬المجمعين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬التسهيل‭ ‬على‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ -‬المجمعين‭ ‬المذكورين‭- ‬للتفريق‭ ‬بين‭ ‬المناطق‭ ‬والأحياء‭ ‬السكنية‭.‬

واستعرض‭ ‬المجلس‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬المباني‭ ‬الذي‭ ‬ناقشته‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مسبق‭ ‬مع‭ ‬المستشار‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬علمي‭ ‬الصالحي‭.‬

وأوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬المباني‭ ‬نظرا‭ ‬لشموليته‭ ‬وما‭ ‬يحتويه‭ ‬على‭ ‬جوانب‭ ‬مضيئة‭ ‬وتشريعات‭ ‬عصرية‭ ‬تواكب‭ ‬النهضة‭ ‬العمرانية‭ ‬والتطور‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفق‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الطموحة‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬المرونة‭ ‬والسهولة‭ ‬لقطاع‭ ‬الإنشاءات‭ ‬والقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬ومراعاة‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬استبدال‭ ‬مصطلح‭ (‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭) ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬مصطلح‭ (‬ذوي‭ ‬الهمم‭) ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التوجه‭ ‬الجديد‭ ‬للدولة‭.‬

كما‭ ‬أدرج‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬موضوع‭ ‬متابعة‭ ‬مستجدات‭ ‬مشروع‭ ‬1056‭ ‬الخاص‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والإنارة‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستجدات‭ ‬موضوع‭ ‬ربط‭ ‬شارع‭ ‬الحنينية‭ ‬مع‭ ‬شارع‭ ‬المعسكر‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستجدات‭ ‬موضوع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬96‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬ألبا‭.‬

وتطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬مقترح‭ ‬تغيير‭ ‬اسم‭ ‬شارع‭ ‬4111‭ ‬بمجمع‭ ‬841‭ ‬بالمنطقة‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬باسم‭ ‬الوجيه‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬المطوع‭ ‬وذلك‭ ‬عرفانا‭ ‬وتقديراً‭ ‬للمسيرة‭ ‬الحافلة‭ ‬بالعطاء‭ ‬لهذه‭ ‬الشخصية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬عبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬التي‭ ‬تقلدها‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬لإسهامات‭ ‬الوجيه‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬المطوع‭ ‬وتبرعه‭ ‬بتجهيز‭ ‬الشارع‭ ‬المذكور‭ ‬بالمظلات‭ ‬والأنوار‭ ‬لحماية‭ ‬المشاة‭ ‬والطلبة‭ ‬من‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬أثناء‭ ‬العبور‭.‬

ومرر‭ ‬الاجتماع‭ ‬مقترح‭ ‬تغيير‭ ‬ملعب‭ ‬لغرض‭ ‬إنشاء‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬بالدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمجمع‭ ‬808‭ ‬طريق‭ ‬811‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬وفقا‭ ‬لعريضة‭ ‬موقعة‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المجمع‭ ‬بهدف‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬لمشكلة‭ ‬عدم‭ ‬توفر‭ ‬مواقف‭ ‬كافية‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬وتحديدا‭ ‬داخل‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭.‬

وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬مقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬1056‭ ‬بمنطقة‭ ‬الزلاق‭ ‬بالدائرة‭ ‬التاسعة‭ ‬بمبرر‭ ‬اكتظاظ‭ ‬المنطقة‭ ‬بالسكان‭ ‬والكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬العالية‭ ‬ووفقا‭ ‬لمطالبات‭ ‬الأهالي‭ ‬بإنشاء‭ ‬المسجد‭ ‬خدمة‭ ‬لأهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬حيث‭ ‬أوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الدراسة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬

كما‭ ‬عرض‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬مقترحات‭ ‬تغيير‭ ‬آلية‭ ‬صرف‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة‭ ‬باستلامها‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬كل‭ ‬3‭ ‬أو‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬استلامها‭ ‬شهريا‭ ‬وتوصيل‭ ‬الأكياس‭ ‬إلى‭ ‬منازل‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬معمولا‭ ‬به‭ ‬سابقا‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬التسهيل‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬عامة‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬خاصة‭.‬