البحرين تشارك في ندوة ((منظور مجلس التعاون الخليجي للحقوق والتنمية)) في جنيف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك المستشار نوار عبدالله المطوع مستشار شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية على هامش الحدث الرفيع المستوى الذي تنظمه الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الندوة التي نظمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان: «منظور مجلس التعاون الخليجي للحقوق والتنمية»، والتي عقدت في قصر الأمم بجنيف، بمشاركة عدد من الخبراء المعنيين بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقدم مستشار شؤون حقوق الإنسان ورقة عمل عن «جهود مملكة البحرين في تعزيز الحقوق الرقمية»، استعرض من خلالها جهود ومبادرات ومشاريع المملكة في زيادة تطبيق التقنيات الرقمية الجديدة وتوسيع نطاق مبادرات التحول الرقمي لخدمة المواطنين والمقيمين والمستخدمين وإطلاق سياسة الحكومة الرقمية كحق، بالإضافة إلى ما تم إنجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026) وخاصة المشاريع المعززة للحقوق الرقمية.
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