الملك و ولي العهد رئيس الوزراء يعزيان خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬إلى‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭. ‬وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬بندر‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬الكبير‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬سائلًا‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه‭ ‬ويدخله‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الكريمة‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء‭. ‬كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬