الملك و ولي العهد رئيس الوزراء يعزيان خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأعرب جلالته في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه خادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم العائلة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأعرب سموه في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لخادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم العائلة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
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