الملك يشيد باستضافة الإمارات الناجحة للقمة العالمية للمناخ وما حققته من نتائج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)COP

وأشاد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬باستضافة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬للقمة‭ ‬العالمية‭ ‬للمناخ‭ ‬والتنظيم‭ ‬الراقي‭ ‬والمميز‭ ‬والتسهيلات‭ ‬والترتيبات‭ ‬الممتازة‭ ‬التي‭ ‬وفرتها‭ ‬وبالمشاركة‭ ‬العالمية‭ ‬الواسعة‭ ‬فيها،‭ ‬مما‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانة‭ ‬الدولة‭ ‬الشقيقة‭ ‬الرائدة‭ ‬وحضورها‭ ‬الفاعل‭ ‬والمؤثر‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭.‬

وثمّن‭ ‬جلالته‭ ‬دور‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬بقيادة‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬وجهودها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مفاوضات‭ ‬ونقاشات‭ ‬المؤتمر‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬التوافق‭ ‬والإجماع‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬‮«‬اتفاق‭ ‬الامارات‮»‬‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬يدشن‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬الدولي‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬الارض‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬شعوب‭ ‬البشرية‭ ‬كافة‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للنتائج‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬القمة‭ ‬والجهود‭ ‬المقدرة‭ ‬لرئيس‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬الجابر‭ ‬وجميع‭ ‬الكوادر‭ ‬وفرق‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬الاماراتية،‭ ‬متمنياً‭ ‬جلالته‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والريادة‭ ‬والإنجاز‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الميادين‭ ‬تحت‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭.‬