الملك يشيد باستضافة الإمارات الناجحة للقمة العالمية للمناخ وما حققته من نتائج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية الى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة اختتام قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
COP 28 والتي استضافتها دولة الإمارات في مدينة اكسبو دبي.
وأشاد جلالة الملك المعظم باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للقمة العالمية للمناخ والتنظيم الراقي والمميز والتسهيلات والترتيبات الممتازة التي وفرتها وبالمشاركة العالمية الواسعة فيها، مما يرسخ مكانة الدولة الشقيقة الرائدة وحضورها الفاعل والمؤثر على الساحة العالمية.
وثمّن جلالته دور دولة الإمارات بقيادة أخيه صاحب السمو رئيس الدولة وجهودها في إدارة مفاوضات ونقاشات المؤتمر والتي أسهمت في التوافق والإجماع العالمي على إعلان «اتفاق الامارات» التاريخي الذي يدشن مرحلة جديدة في مسار العمل المناخي الدولي والحفاظ على كوكب الارض لما فيه خير شعوب البشرية كافة.
وأعرب جلالته عن تقديره للنتائج المهمة التي حققتها القمة والجهود المقدرة لرئيس مؤتمر الأطراف الدكتور سلطان الجابر وجميع الكوادر وفرق العمل الوطنية الاماراتية، متمنياً جلالته لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيداً من النجاح والريادة والإنجاز في كافة الميادين تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة.
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