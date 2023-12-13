ما الذي سيتغير في السياسة السويسرية بعد انتخاب التشكيلة الحكومية الجديدة؟

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Analyse: Das war mehr als nur eine Bundesratswahl (الأصلي)Italiano (it) È stata più di un'elezione del Consiglio federaleFrançais (fr) Analyse: ce fut plus qu'une élection au Conseil fédéralEnglish (en) This was more than just a Swiss Federal Council electionPусский (ru) Это были не просто выборы министров швейцарского правительства

انتخب البرلمان السويسري عضوا جديدا في الحكومة الفدرالية المٌشكلة من سبعة أعضاء، بالإضافة إلى مستشار فدرالي جديد. وقد يؤدي ذلك إلى حدوث تغييرات جذرية في هذه المجالات السياسية الحاسمة الأربعة.

علاقة سويسرا بالاتحاد الأوروبي

الخلفية التاريخية: في عام 2021، قطعت الحكومة السويسرية فجأة ومن جانب واحد المفاوضات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي حول الاتفاقية الإطارية. وقد أدى هذا القرار إلى توتّر العلاقة بين برن وبروكسل. وفي الأشهر الأخيرة، شهدت هذه العلاقة نوعا من الانتعاش من خلال المناقشات الفنية. كما أحرز تقدما فيما ما يتعلّق بجوهر هذه المحادثات مؤخرا.

لقد انتهت هذه المحادثات الاستكشافية الآن. وتريد الحكومة السويسرية صياغة ثم اعتماد تفويض للمضي في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي. ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، سيطر فصيل يعارض توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على الحكومة السويسرية، مما أدى إلى تراجع الاهتمام بهذا الملف.

وفقا للعديد من المصادر المطلعة على السياسة الفدرالية، تحول عضو الحكومة المنتهية ولايته، ألان برسيه، من الحزب الاشتراكي ، من مؤيد للتقارب مع الاتحاد الأوروبي إلى معارض له في السنوات الأخيرة. فما هو سبب هذا التغيير؟ يكمن الجواب في ارتباط بيرسيه ارتباطا وثيقا بالنقابات العمالية السويسرية. وتحارب هذه النقابات حاليا إغراق الأجور وتطالب بمزيد من التنازلات من طرف بروكسل.

كان عضو الحكومة المنتخب حديثا بيات يانس سابقا عضوا في حكومة كانتون بازل- المدينة. وتقع مدينة بازل على حدود ألمانيا وفرنسا مما يجعل الكانتون الذي ينحدر منه أكثر المدن السويسرية قربا من أوروبا ، وهذا يجعل يانس على دراية بتفاصيل ملف "سويسرا والاتحاد الأوروبي" المعقد نتيجة للقرب الأوروبي المباشر لكانتونه بدولتيْن هما الأكبر من بين أعضاء الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا).

في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع، قال يانس: "في ملف الاتحاد الأوروبي، كان على الحكومة الفدرالية أن تبذل المزيد من الجهود لضمان أن تجد جميع الأطراف المعنية بهذا الملف إجابات عن أسئلتها". الآن، يمكنه تولّي هذه المهمة: تمنحه خلفيته المهنية والسياسية مصداقية كافية على جانبيْ الطيف- مع كل من قطاع الأعمال والنقابات العمالية.

الخلاصة : تمكنت النقابات العمالية حتى الآن من التأثير على السياسة الأوروبية للحكومة الفدرالية وتوجيهها لصالحها. لكن هذا الوضع قد يتغيّر الآن. وبدلا مما ساد حتى الآن، يمكن الآن للحكومة التأثير على النقابات العمالية بطريقة تمكنها من عقد صفقة مع بروكسل.

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يظهر بيات يانس عضو الحكومة السويسرية أمام البرلمانيين الذين انتخبوه للتو:

التعاون بين أعضاء الحكومة الفدرالية

الخلفية التاريخية : في السنوات القليلة الماضية، أصبح واضحاً للعيان وجود اختلال في عمل الحكومة. فالخلافات السياسية ليست العائق أمام عمل هذا الجهاز الحكومي، بل العداوات الاستراتيجية وأحيانا الشخصية.

لقد أدّى تدفق التسريبات خلال فترة جائحة كوفيد-19 ، على وجه الخصوص إلى النيل من مستوى الثقة داخل الحكومة. ووصف تحقيق برلماني وتقرير لاحق "تضرر أجواء العمل داخل الحكومة" نتيجة لذلك. وتسببت التسريبات المتلاحقة في "تآكل" البنية الداخلية لعمل الحكومة. كما تسببت الخلافات بشأن توزيع الحقائب بين الأعضاء في سيادة جوّ سلبي وحالة من انعدام الثقة على المستوى الشخصي.

ووصف سياسيون مقربون من الحكومة الفدرالية الفريق الحاكم بكونه "يفتقر إلى المرونة ولا يمنح الشعور بالأمان ويطغى على علاقاته التنازع: هذه ليست القيادة التي يأملها الأنسان خلال الأزمات.

وزير الداخلية آلان بيرسيه المغادر ووزير الخارجية إنياتسيو كاسيس ووزيرة المالية كارين كيلر سوتر. خلال رحلة للحكومة الفدرالية في يونيو 2023. © Keystone / Alessandro Della Valle

التأثير : تنحى ألان بيرسيه، عضو الحكومة الذي كان في قلب فضيحة تسريبات فيروس كورونا. وتتعلق هذه التسريبات بمعلومات حكومية سرية أبلغتها إدارة بيرسيه بانتظام إلى وسائل إعلام. ولم يتمكّن التحقيق البرلمان المفتوح في الغرض من إثبات أن وزير الشؤون الداخلية نفسه هو المسؤول عن هذه التسريبات. مع ذلك، يرى بعض المعلقين أنه استطاع الخروج من هذه الأزمة بتقديم استقالته.

الآن، تبدأ دورة حكومية جديدة، يتم فيها تجديد تشكيلة الحكومة الفدرالية بشكل أساسي. فإلى جانب انتخاب وزير جديد، ينضاف مستشار فدرالي جديد أيضا للفريق (يعتبره البعض بمثابة الوزير الفدرالي الثامن)، مما يخلق فرصة لانطلاقة جديدة. في الأثناء تظل بعض الملفات المثيرة للجدل قائمة: فبينما لا يزال أداء وزير الخارجية السويسري أنياتسيو كاسيس ضعيفاً يظل دور وزيرة المالية كارين -كيلر سوتّر مهيمنا. ونادرا ما حصلت أجندة كاسيس على مستوى العلاقات الخارجية، سواء تعلق الأمر بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي أو أوكرانيا أو الحياد، على دعم أغلبية زملائه وزميلاته في الحكومة. في المقابل، تسجّل زميلته في الحزب الليبرالي الراديكالي وفي الحكومة، كارين – كيلّر سوتر بانتظام نقاطا ثمينة بفضل مهاراتها الاستراتيجية.

الخلاصة: لاتزال هناك أوجه عدم تناسق. وعلى الرغم من وجودها باستمرار، بإن احتمال انبجاس طريقة عمل جديدة وأكثر تعاونا يبدو احتمالا واردا جدا.

النظام السياسي السويسري

الخلفية التاريخية : رغم أن المعروف عن النظام السويسري تميزه بالاستقرار. فإن هذه الميزة غالبا ما تٌترجم في الواقع إلى تباطؤ . النظام السويسري لا يفضي إلى ثورات. ولضمان بقاء النظام السياسي على هذا النحو، توجد ثلاث وصايا، متفق عليها ولكن غير مكتوبة.

تتمثّل الوصية الأولى فيما يسمى "الصيغة السحرية". يعود الأمر إلى عام 1959، حينما اتفقت الأحزاب الأربعة الأقوى على تقاسم المناصب الحكومية بنسبة تتوافق مع قوة كل منها في البرلمان. وظل هذا الترتيب بين أقوى الأحزاب دون تغيير منذ الانتخابات البرلمانية في عام 2003.

كلمة الرئيس السويسري المغادر آلان بيرسيه أمام الجمعية الفدرالية قبل انتخاب خلف له. © Keystone / Anthony Anex

أما الوصية الثانية ، فتنص على أن المترشحات والمترشحين الذين تقترحهم الأحزاب يتم انتخابهم. ولا يشمل ذلك المترشحات والمترشحين من خارج الأحزاب. وأما الوصية الثالثة ، فلا تسمح للبرلمان بالتصويت لصالح سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة.

هذه الوصايا الثلاثة غير المكتوبة تنبني على فهم مشترك، وقد ضمنت مع مرور الوقت الحد الأدنى من الانسجام ولم يحدث طعن في الظهر أو خداع بين الأطراف. ويمكن هنا لكل طرف الاعتماد على ميثاق عدم الاعتداء هذا.

تأثير الانتخابات: أحدثت الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي بالفعل تحولًا في حجم تمثيل أحزاب الأغلبية السويسرية في البرلمان . على الرغم من أن هذا التحول كان ضمن نطاق نقطة مئوية واحدة فقط، إلا أنه كان مهمًا بما يكفي لأن يصبح ترتيب ((الصيغة السحرية)) الحالي والطويل الأمد نقطة نقاش مرة أخرى.

كبير موظفي الخدمة المدنية: فيكتور روسي، 55 عامًا، عضو في حزب الخضر الليبرالي، هو المستشار الفدرالي الجديد لسويسرا. © Keystone / Alessandro Della Valle

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

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