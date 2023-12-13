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مسؤول أميركي: إسرائيل خسرت حرب المعلومات

12/13/2023 3:22:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت مجلة نيوزويك الأميركية نقلا عن ضابط شارك بمداولات بإدارة الرئيس جو بايدن ومع الإسرائيليين إن تل أبيب خسرت حرب معلومات، وإن بررت كل هجوم على حدة.


وأوضح الضابط أن المشكلة هي غطرسة "إسرائيل".


ووفقا للمجلة فقد قال ضابط بالاستخبارات العسكرية الأميركية إن "إسرائيل" كانت دقيقة بقصفها وتسببت بأضرار جسيمة بين المدنيين.


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