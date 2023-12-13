مسؤول أميركي: إسرائيل خسرت حرب المعلومات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت مجلة نيوزويك الأميركية نقلا عن ضابط شارك بمداولات بإدارة الرئيس جو بايدن ومع الإسرائيليين إن تل أبيب خسرت حرب معلومات، وإن بررت كل هجوم على حدة.
وأوضح الضابط أن المشكلة هي غطرسة "إسرائيل".
ووفقا للمجلة فقد قال ضابط بالاستخبارات العسكرية الأميركية إن "إسرائيل" كانت دقيقة بقصفها وتسببت بأضرار جسيمة بين المدنيين.
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