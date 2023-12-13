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تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

12/13/2023 3:22:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا مع تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق الجبال وبعض مناطق البادية والسهول، مع فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة .
ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول .

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