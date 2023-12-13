لحظة استهداف مدرعة اسرائيلية بعبوة شواظ - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد جديدة لاستهداف جنود وآليات الاحتلال.
وعرضت الكتائب مشاهد تدمير آليات الاحتلال في محاور غزة وخانيونس، واستهداف الجنود بالأسلحة المناسبة.
وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، وتكبدها خسائر فادحة.
MENAFN13122023000208011052ID1107590679
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.