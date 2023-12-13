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لحظة استهداف مدرعة اسرائيلية بعبوة شواظ - فيديو

12/13/2023 3:22:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد جديدة لاستهداف جنود وآليات الاحتلال.
وعرضت الكتائب مشاهد تدمير آليات الاحتلال في محاور غزة وخانيونس، واستهداف الجنود بالأسلحة المناسبة.


وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، وتكبدها خسائر فادحة.



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