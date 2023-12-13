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الامن العام : جريمة قتل في عمان

12/13/2023 3:22:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أُسعف من إحدى مناطق وسط العاصمة للمستشفى اليوم أحد الأشخاص إثر تعرضه للاصابة بعيار ناري من قبل آخر إثر خلافات شخصية وما لبث أنْ فارق الحياة.


ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على القاتل والسلاح المُستخدم في القضية، وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

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