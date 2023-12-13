الامن العام : جريمة قتل في عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أُسعف من إحدى مناطق وسط العاصمة للمستشفى اليوم أحد الأشخاص إثر تعرضه للاصابة بعيار ناري من قبل آخر إثر خلافات شخصية وما لبث أنْ فارق الحياة.
ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على القاتل والسلاح المُستخدم في القضية، وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.
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