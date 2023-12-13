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الأونروا : الفلسطينيون يواجهون أحلك فصل في تاريخهم منذ الـ1948

12/13/2023 3:22:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا )، فيليب لازاريني، إن سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل منذ أسابيع من قبل الجيش الإسرائيلي، لم يعد لديهم وقت أو خيارات.


ووفقاً لـ(فرانس برس)، خلال المنتدى العالمي للاجئين، اليوم الأربعاء، أكد لازاريني بأن الفلسطينيين يواجهون أحلك فصل في تاريخهم منذ 1948، في مواجهة القصف والحرمان والأمراض، في مساحة تضيق بشكل متزايد، مشيراً إلى أنهم يتجمّعون الآن في أقل من ثلث الأراضي الأصلية، بالقرب من الحدود المصرية.
وأشار لازاريني إلى أن مدينة رفح الواقعة على الحدود المصرية، ارتفع عدد سكانها من 280 ألف نسمة إلى أكثر من مليون شخص، مشدداً على أن الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية تعتمد إلى حد كبير على قدرات الأونروا.

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