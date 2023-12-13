كمائن المقاومة التي تصطاد جنود الاحتلال في غزة

كمائن المقاومة التي تصطاد جنود الاحتلال في غزة
التاريخ
12/13/2023 3:22:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) كمائن المقاومة التي تصطاد جنود الاحتلال في غزة
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