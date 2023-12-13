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مستشفى إسرائيلي: وصلنا 49 جندياً مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية

12/13/2023 3:22:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مستشفى سوروكا الاسرائيلي انه وصل الى المستشفى 49 جندياً مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جهته أفادت المتحدثة باسم مستشفى بيلنسون الإسرائيلي بأنه تم إجلاء 3 جنود جرحى من مناطق القتال في قطاع غزة.


وذكرت أنه يوجد في المستشفى حاليا 23 جنديا جريحا اثنان منهم في حالة خطيرة و11 بحالة متوسطة.


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