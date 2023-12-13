مستشفى إسرائيلي: وصلنا 49 جندياً مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مستشفى سوروكا الاسرائيلي انه وصل الى المستشفى 49 جندياً مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.
من جهته أفادت المتحدثة باسم مستشفى بيلنسون الإسرائيلي بأنه تم إجلاء 3 جنود جرحى من مناطق القتال في قطاع غزة.
وذكرت أنه يوجد في المستشفى حاليا 23 جنديا جريحا اثنان منهم في حالة خطيرة و11 بحالة متوسطة.
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