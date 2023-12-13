الخلاف يشتد داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت القناة 13 العبرية أنه يوجد خلافات في مجلس الحرب بشأن صفقة تبادل جديدة لتحرير مزيد من الاسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.



وقالت القناة إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتقدان أنه يجب انتظار أي إشارة من المقاومة بأنها معنية بصفقة تبادل وهو ما لم يحصل.



وأشارت إلى أن بيني غانتس عضو مجلس الحرب يعتقد أنه يتحتم على "إسرائيل" إيجاد فرصة لتحريك عملية المفاوضات من جديد.

