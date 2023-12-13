الخلاف يشتد داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت القناة 13 العبرية أنه يوجد خلافات في مجلس الحرب بشأن صفقة تبادل جديدة لتحرير مزيد من الاسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.
وقالت القناة إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتقدان أنه يجب انتظار أي إشارة من المقاومة بأنها معنية بصفقة تبادل وهو ما لم يحصل.
وأشارت إلى أن بيني غانتس عضو مجلس الحرب يعتقد أنه يتحتم على "إسرائيل" إيجاد فرصة لتحريك عملية المفاوضات من جديد.
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