Thursday, 14 December 2023 12:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخلاف يشتد داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة

12/13/2023 3:22:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت القناة 13 العبرية أنه يوجد خلافات في مجلس الحرب بشأن صفقة تبادل جديدة لتحرير مزيد من الاسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.


وقالت القناة إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتقدان أنه يجب انتظار أي إشارة من المقاومة بأنها معنية بصفقة تبادل وهو ما لم يحصل.


وأشارت إلى أن بيني غانتس عضو مجلس الحرب يعتقد أنه يتحتم على "إسرائيل" إيجاد فرصة لتحريك عملية المفاوضات من جديد.


MENAFN13122023000208011052ID1107590674

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث