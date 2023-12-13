لابيد: جنودنا يُقتلون كل يوم ونتنياهو يواصل الكذب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمواصلة الكذب والتهرب من المسؤولية، بينما يُقتل الجنود الإسرائيليون في غزة كل يوم.



وقال لابيد على منصة إكس" نتنياهو يفعل ما كان يفعله طوال حياته التحريض والكذب وإنتاج الكراهية، وهو الآن يفعل ذلك فقط في خضم حرب مريرة، حيث يُقتل الجنود كل يوم، ولم يتعلم شيئا من 7 أكتوبر (معركة طوفان الأقصى)".



وأوضح أنه " لا يوجد أحد في العالم يعتقد أنه يجب تسليم غزة لأبو مازن في اليوم التالي للحرب، (لكن) نتنياهو اخترع خلافا آخر".



وأضاف "بينما يُقتل أبناؤنا الأبطال في غزة، اخترع نتنياهو الخلاف مرة أخرى، حيث أوجد خلافا مع الولايات المتحدة، وخلافا معي، ومع (الوزيرين بمجلس الحرب) بيني غانتس وغادي آيزنكوت".

