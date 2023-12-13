الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيانا جاء فيه:"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غد الخميس ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
MENAFN13122023000208011052ID1107590670
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.