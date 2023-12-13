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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

12/13/2023 3:22:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.


وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيانا جاء فيه:"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غد الخميس ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.




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