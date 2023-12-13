الامن العام : وفاة و3 اصابات بحادث سير
التاريخ
12/13/2023 3:22:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي شخص وأصيب 3 آخرون، بحادث تصادم مركبتين بالرمثا على شارع البترا باتجاه محافظة إربد .
وقال مصدر امني ، مساء الاربعاء، إنه تم إسعاف الإصابات الى مستشفى الملك عبدالله المؤسس، وفتح تحقيق في الحادثة.
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