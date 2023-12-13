عسكريون إسرائيليون يعترفون بفشل إستراتيجيتهم بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن جنود الاحتلال قولهم إن استراتيجية المعركة التي نخوضها في غزة ليست الأفضل.



وأضافت الصحيفة:"هناك انتقادات في صفوف الجيش مفادها أن القتال لا يسير على ما يرام".



وبين مسؤولون اسرائيليون: "أنه يتعين علينا القتال بطريقة أكثر أماناً لجنودنا عبر الدبابات والطائرات".



وزعم هؤلاء أن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي يعود لتغيير التكتيكات في القتال.

