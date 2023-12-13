عسكريون إسرائيليون يعترفون بفشل إستراتيجيتهم بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن جنود الاحتلال قولهم إن استراتيجية المعركة التي نخوضها في غزة ليست الأفضل.
وأضافت الصحيفة:"هناك انتقادات في صفوف الجيش مفادها أن القتال لا يسير على ما يرام".
وبين مسؤولون اسرائيليون: "أنه يتعين علينا القتال بطريقة أكثر أماناً لجنودنا عبر الدبابات والطائرات".
وزعم هؤلاء أن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي يعود لتغيير التكتيكات في القتال.
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