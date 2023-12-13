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عسكريون إسرائيليون يعترفون بفشل إستراتيجيتهم بغزة

12/13/2023 3:22:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن جنود الاحتلال قولهم إن استراتيجية المعركة التي نخوضها في غزة ليست الأفضل.


وأضافت الصحيفة:"هناك انتقادات في صفوف الجيش مفادها أن القتال لا يسير على ما يرام".


وبين مسؤولون اسرائيليون: "أنه يتعين علينا القتال بطريقة أكثر أماناً لجنودنا عبر الدبابات والطائرات".


وزعم هؤلاء أن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي يعود لتغيير التكتيكات في القتال.


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