المحلل السياسي برهوم: قرار الجمعية العامة إنجاز هام يأتي في إطار جهود الرئيس الدبلوماسية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/قال الكاتب والمحلل السياسي باسم برهوم، إن قرار الجمعية العامة ضرورة وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة الذي صوتت عليه 153 دولة هو إنجاز هام للغاية، ويأتي في إطار الجهود الدبلوماسية التي بذلتها القيادة برئاسة السيد الرئيس محمود عباس.

وأضاف برهوم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" أن اعتماد القرار بالأغلبية يعبر عن التغير في مواقف الدول التي بدأت تتضح أمامها حقيقة ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة من مجازر وإبادة جماعية، بعد أن كانت مخدوعة بالرواية الإسرائيلية في بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن نتنياهو بتصريحاته أمس حول إنشاء إدارة مدنية تتبع للاحتلال في قطاع غزة، يحاول جاهداً إقناع المجتمع الدولي بأن اتفاق أوسلو هو السبب في عدوانه على قطاع غزة، متناسياً أن سياسته هي وراء العدوان.