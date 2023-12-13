المحلل السياسي برهوم: قرار الجمعية العامة إنجاز هام يأتي في إطار جهود الرئيس الدبلوماسية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/قال الكاتب والمحلل السياسي باسم برهوم، إن قرار الجمعية العامة ضرورة وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة الذي صوتت عليه 153 دولة هو إنجاز هام للغاية، ويأتي في إطار الجهود الدبلوماسية التي بذلتها القيادة برئاسة السيد الرئيس محمود عباس.
وأضاف برهوم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" أن اعتماد القرار بالأغلبية يعبر عن التغير في مواقف الدول التي بدأت تتضح أمامها حقيقة ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة من مجازر وإبادة جماعية، بعد أن كانت مخدوعة بالرواية الإسرائيلية في بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أن نتنياهو بتصريحاته أمس حول إنشاء إدارة مدنية تتبع للاحتلال في قطاع غزة، يحاول جاهداً إقناع المجتمع الدولي بأن اتفاق أوسلو هو السبب في عدوانه على قطاع غزة، متناسياً أن سياسته هي وراء العدوان.
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