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إصابة شاب وفتاة برصاص الاحتلال الحي في الرأس والصدر بمخيم جنين

12/13/2023 3:21:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/أصيب شاب وفتاة بالرصاص الحي في الرأس والصدر، اليوم الأربعاء، خلال عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الرأس، وفتاة (27 عاما) في الصدر، جرى نقلهما إلى المستشفى.

وقالت إن طواقمها قدمت الإسعاف الأولي لإصابتين بشظايا رصاص حي في الجزء العلوي من الجسد، في مخيم جنين، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

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