إصابة شاب وفتاة برصاص الاحتلال الحي في الرأس والصدر بمخيم جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/أصيب شاب وفتاة بالرصاص الحي في الرأس والصدر، اليوم الأربعاء، خلال عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الرأس، وفتاة (27 عاما) في الصدر، جرى نقلهما إلى المستشفى.
وقالت إن طواقمها قدمت الإسعاف الأولي لإصابتين بشظايا رصاص حي في الجزء العلوي من الجسد، في مخيم جنين، وجرى نقلهما إلى المستشفى.
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