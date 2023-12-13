المصري: قرار الجمعية العامة يدلل على التفاف دول العالم وشعوبه حول القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/اعتبر مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية محمد المصري،
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إنجازا كبيرا ضد سياسة بنيامين نتنياهو.
وأضاف أن التصويت بالأغلبية لصالح القرار، يدلل على مدى الالتفاف الحقيقي لدول العالم حول القضية الفلسطينية العادلة، وضرورة تحقيق المطلب الأساسي وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك العديد من التحولات الهامة على الصعيد الدولي، خاصة بعد مرور 68 يوما على العدوان على شعبنا خاصة في قطاع غزة.
وأوضح المصري أن أهداف نتنياهو باتت واضحة، وهي حصد المزيد من أرواح الأبرياء، وتدمير البنى التحتية فقط، ومهاجمة القيادة الفلسطينية، معتبرا أن كل ذلك أدخله في خلاف واضح مع الإدارة الأميركية التي باتت توجه إليه الكثير من الانتقادات السلبية.
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