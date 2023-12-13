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المصري: قرار الجمعية العامة يدلل على التفاف دول العالم وشعوبه حول القضية الفلسطينية

12/13/2023 3:21:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/اعتبر مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية محمد المصري،
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إنجازا كبيرا ضد سياسة بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن التصويت بالأغلبية لصالح القرار، يدلل على مدى الالتفاف الحقيقي لدول العالم حول القضية الفلسطينية العادلة، وضرورة تحقيق المطلب الأساسي وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك العديد من التحولات الهامة على الصعيد الدولي، خاصة بعد مرور 68 يوما على العدوان على شعبنا خاصة في قطاع غزة.

وأوضح المصري أن أهداف نتنياهو باتت واضحة، وهي حصد المزيد من أرواح الأبرياء، وتدمير البنى التحتية فقط، ومهاجمة القيادة الفلسطينية، معتبرا أن كل ذلك أدخله في خلاف واضح مع الإدارة الأميركية التي باتت توجه إليه الكثير من الانتقادات السلبية.

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