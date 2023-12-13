الاحتلال يعتقل شابا من بلدة عقابا شمال طوباس

MENAFN - Palestine News Network ) طوباس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من بلدة عقابا شمال طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب محمد خالد محمد أبو حمد، من بلدة عقابا بعد استدعائه للمقابلة.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت قبل يومين منزل ذوي الشاب أبو حمد واعتقلت والده قبل الإفراج عنه في وقت لاحق من اليوم ذاته.