الاحتلال يعتقل شابا من بلدة عقابا شمال طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من بلدة عقابا شمال طوباس.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب محمد خالد محمد أبو حمد، من بلدة عقابا بعد استدعائه للمقابلة.
وكانت قوات الاحتلال قد داهمت قبل يومين منزل ذوي الشاب أبو حمد واعتقلت والده قبل الإفراج عنه في وقت لاحق من اليوم ذاته.
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