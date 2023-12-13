الشيخ : على حماس الاعتراف ببرنامج المنظمة والقضية تتعرض لاكبر استهداف

(MENAFN
- Palestine News Network )
ر ام الله /PNN / قال امنين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
ان على على حماس الاعتراف ببرنامج منظمة التحرير والجلوس في مربع الشرعية الدولية والقانون الدولي، لحماية المشروع الفلسطيني.
وقال الشيخ ان القضية الفلسطينية تتعرض لأكبر استهداف منذ عام 48، وهناك قرار إسرائيلي بتهجير الشعب الفلسطيني وتدميره.
وشدد على إدارة بايدن هي الإدارة الأميركية الوحيدة التي لم تطرح أي خطة سياسية على الفلسطينيين والإسرائيليين ".
ودعا الشيخ إلى حوار وطني شامل لكل أطياف الشعب الفلسطيني، بعد أن تضع الحرب أوزارها
وثمن مواقف الدول العربية التي وقفت دون تهجير الفلسطينيين، وطالبت بالإسراع إلى حل الدولتين.
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