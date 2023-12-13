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الشيخ : على حماس الاعتراف ببرنامج المنظمة والقضية تتعرض لاكبر استهداف

12/13/2023 3:21:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) ر ام الله /PNN / قال امنين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
ان على على حماس الاعتراف ببرنامج منظمة التحرير والجلوس في مربع الشرعية الدولية والقانون الدولي، لحماية المشروع الفلسطيني.

وقال الشيخ ان القضية الفلسطينية تتعرض لأكبر استهداف منذ عام 48، وهناك قرار إسرائيلي بتهجير الشعب الفلسطيني وتدميره.

وشدد على إدارة بايدن هي الإدارة الأميركية الوحيدة التي لم تطرح أي خطة سياسية على الفلسطينيين والإسرائيليين ".

ودعا الشيخ إلى حوار وطني شامل لكل أطياف الشعب الفلسطيني، بعد أن تضع الحرب أوزارها

وثمن مواقف الدول العربية التي وقفت دون تهجير الفلسطينيين، وطالبت بالإسراع إلى حل الدولتين.

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