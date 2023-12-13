انكماش اقتصاد بريطانيا بأكثر من المتوقع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجّل الاقتصاد البريطاني انكماشا تجاوز التوقعات في أكتوبر الماضي، وفق ما أظهرته بيانات رسمية الأربعاء، تحت تأثير معدلات الفائدة المرتفعة.
وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3 % على وقع تراجع أنشطة البناء والصناعة والخدمات، وفق ما جاء في بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية عشية صدور قرار بنك إنجلترا بشأن معدلات الفائدة.
أحبطت البيانات توقعات الأسواق بتراجع أقل حدة نسبته 0.1% وأعقبت ارتفاعا بنسبة 0.2 % في سبتمبر.
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