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انكماش اقتصاد بريطانيا بأكثر من المتوقع

12/13/2023 3:21:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجّل الاقتصاد البريطاني انكماشا تجاوز التوقعات في أكتوبر الماضي، وفق ما أظهرته بيانات رسمية الأربعاء، تحت تأثير معدلات الفائدة المرتفعة.


وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3 % على وقع تراجع أنشطة البناء والصناعة والخدمات، وفق ما جاء في بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية عشية صدور قرار بنك إنجلترا بشأن معدلات الفائدة.


أحبطت البيانات توقعات الأسواق بتراجع أقل حدة نسبته 0.1% وأعقبت ارتفاعا بنسبة 0.2 % في سبتمبر.


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