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الخزانة الأميركية: الاقتصاد العالمي قد يتأثر إن توسعت الحرب في غزة

12/13/2023 3:21:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الخزانة الأميركية إن الاقتصاد العالمي يمكن أن يتأثر إذا اتسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 68 على التوالي، وما زال الاحتلال يواصل اجرامه بحق الغزيين، ويدمر المنازل والمستشفيات ومراكز الايواء.


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