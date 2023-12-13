الخزانة الأميركية: الاقتصاد العالمي قد يتأثر إن توسعت الحرب في غزة

الخزانة الأميركية: الاقتصاد العالمي قد يتأثر إن توسعت الحرب في غزة
التاريخ
12/13/2023 3:21:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الخزانة الأميركية إن الاقتصاد العالمي يمكن أن يتأثر إذا اتسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.
ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 68 على التوالي، وما زال الاحتلال يواصل اجرامه بحق الغزيين، ويدمر المنازل والمستشفيات ومراكز الايواء.
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