ينظف ويزيل البقع السوداء من فوائد الترمس المطحون

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- Khaberni) خبرني - الترمس من النباتات البقوليات وهو يحتوي على نسبة كثيرة من البروتينات والكربوهيدرات التي تدخل في العديد من الماسكات المهمة التي تعالج مشاكل البشرة والشعر والجسم، وفى هذا التقرير نقدم فوائد الترمس المطحون لبشرتك وشعرك وطرق استخدامه وفقا لما ذكره موقع zenamoroccan فوائد الترمس المطحون لبشرتك - يبيض البشرة بشكل فعال - يزيل البقع الداكنة التي تظهر نتيجة عدة أسباب؛ مثل: جفاف البشرة، والتعب والإرهاق، وقلة النوم - ينظف الوجه وينقيه من كافة الأوساخ والبكتيريا العالقة فيها نتيجة التعرض لملوثات الجو الداخلية والخارجية، والتي تؤثر على شكلها ومظهرها - يعطي الوجه الحيوية والنشاط طوال اليوم، وذلك لاحتوائه على زيوت مطهره وعلى أهم الفيتامينات -يجدد خلايا الجلد الميتة، ويكوّن خلايا جديدة ونظيفة ينعمه ويرطبه خلال فترة زمنية قصيرة 1:ماسك إزالة البقع الداكنة بالوجه بالترمس المطحون المكونات : ملعقة كبيرة من الترمس المطحون ملعقة كبيرة من الزبادي نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد طريقة عمل الماسك خلط الترمس المطحون والزبادي وإضافة ماء الورد بالتدريج عجن جميع المكوّنات مع بعضها البعض جيدًا، لتكوين عجينة متماسكة - تطبيق العجينة الناتجة على الوجه، وخاصًة على المناطق الداكنة، مع التدليك الجيد بشكل دائري بواسطة أطراف اليد. تركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة، حتى تجف تمامًا -غسل الوجه بالماء الدافئ، ثم وضع أي نوع من أنواع الكريمات المرطبة المناسبة لنوع البشرة، مع استخدام هذا الماسك مرتين أسبوعيًا، للحصول على نتيجة إيجابية 2:ماسك تقشير البشرة بالترمس المطحون المكونات : ملعقة كبيرة من الترمس المطحون ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة طحنًا ناعمًا ملعقة كبيرة من الزبادي طريقة عمل الماسك خلط الترمس المطحون والحلبة وإضافة الزبادي خلط جميع المكوّنات مع بعضها البعض، للتجانس تطبيق الخليط على الوجه والرقبة، وفرده جيدًا تركه لمدة نصف ساعة، حتى يجف تمامًا غسل الوجه بالماء الدافئ، مع تكرار هذا الماسك مرة أسبوعيًا 3:ماسك تنقية وتنظيف عميق للبشرة بالترمس المطحون المكونات: ملعقتان كبيرتان من الترمس المطحون ناعمًا ملعة كبيرة من الزبادي ملعقة كبيرة من العسل السائل بضع قطرات من ماء الورد الطبيعي طريقة عمل الماسك مزج الترمس المطحون والزبادي مع بعضهما جيدًا إضافة العسل وماء الورد، مع الاستمرار في المزج لمدة نصف دقيقة، للتماسك التام وضع الخليط على الوجه تركه لمدة ثلث ساعة تقريبًا شطف الوجه بالماء البارد والصابون جيدًا
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