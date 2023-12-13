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أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل 2835 جنيها للجرام عيار 21

12/13/2023 3:18:33 PM
(MENAFN- Youm7) تشهد أسعار الذه في مصر اليوم الأربعاء ارتفاع ملحوظ بالتعاملات المسائية وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2835 جنيها للجرام مع استمرار صعود السعر العالمي للذهب فوق مستويات 2000 دولار .



أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 3240 جنيها.



عيار 21 يسجل 2835 جنيهات.



عيار 18 يسجل 2430 جنيهات.



عيار 14 يسجل 1890 جنيها.



الجنيه الذهب 22680 جنيها.



أسعار الذهب عالمياً



سيطر التذبذب على تحركات الذهب العالمي خلال جلسة اليوم الأربعاء وبعد إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة تحركت أسعار الذهب في البورصة العالمية لمستوى فوق 2005 دولار .





وفقدت أونصة الذهب قرابة 168 دولار من أعلى مستوى تاريخي سجلته مطلع الأسبوع الماضي عند 2148 دولار للأونصة وحتى هذه الجلسة، والآن تتداول للجلسة الثالثة على التوالي تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.



صدر أمس عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر أسعار المستهلكين (مقياس التضخم الرئيسي) عن شهر نوفمبر ارتفع بنسبة 0.1% أعلى من القراءة السابقة بنسبة 0.0%، والقراءة السنوية أظهرت تراجع إلى المستوى 3.1% من القراءة السابقة 3.2%.



القراءات المتضاربة لمؤشر التضخم تسببت في انخفاض سعر أونصة الذهب يوم أمس ولكن بشكل محدود، خاصة أن القراءة الغير واضحة أجبرت الأسواق على تأجيل التأثير على سعر الذهب لما بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم، من جهة أخرى قلص مؤشر الدولار خسائره يوم أمس بعد بيانات التضخم، ليعود اليوم إلى الارتفاع بنسبة 0.2%.



الجدير بالذكر أن سعر الذهب العالمي واقع تحت تأثير سلبي من يوم الجمعة الماضية بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي اظهر ارتفاع الوظائف الجديد بقيمة 199 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% من أعلى مستوياته في عامين عند 3.9%.


















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