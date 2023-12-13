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طائرة مساعدات قطرية تتوجه إلى العريش لدعم الفلسطينيين فى غزة

12/13/2023 3:18:30 PM
(MENAFN- Youm7) توجهت إلى مدينة العريش، اليوم الأربعاء، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل 44 طنا من المساعدات وتتضمن مواد غذائية ومعدات طبية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.


وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه بذلك يبلغ مجموع الطائرات 44 طائرة بإجمالي 1464 طنا من المساعدات، مشيرة إلى هذه المساعدات تأتي في إطار مساندة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليًا.







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