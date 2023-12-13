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أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: لن نقبل إطلاقا بتهجير شعبنا

12/13/2023 3:18:30 PM
(MENAFN- Youm7) قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: لن نقبل إطلاقا بتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.

وأكد أن القضية الفلسطينية لن تقتلها طائرات الاحتلال، مشيرا إلى أن الحرب الاسرائيلية على غزة لن تنجح فى القضاء على القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الشعب يتعرض لإبادة جماعية مطالبا المجتمع الدولى بالتحرك فورا.

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات
المسجد الأقصى
المبارك، وسط دعوات لتكثيف هذه الاقتحامات بالتزامن مع حلول "عيد الأنوار" اليهودى، الذى يتواصل حتى نهاية الأسبوع.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أدخلت عشرات المستوطنين لباحات المسجد، ووفرت لهم الحماية، وسمحت لهم بأداء طقوس تلمودية.

وفى المُقابل.. منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، المواطنين من الدخول للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.

وفى وقت سابق، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناية سكنية في حي رأس العامود بمدينة القدس المحتلة.







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